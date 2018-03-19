Kırgız Kadını Boğup Öldürdüler, Yetmedi Araçla Cesedini Ezdiler
Sürücüsüz Uber Can Aldı, Tüm Test Sürüşleri İptal Edildi
Sürpriz Gelişme! Fenerbahçenin Yıldız Milli Takıma Davet Edildi
Abdulhamid'in Torunu Yaşadığı Acıları Anlattı: Uzun Yıllar Soyumu Söyleyemedim
Rusya, Suriye'deki Bilançosunu Açıkladı: 120 Askeri Personel Öldü
Lionel Messi İddialı Konuştu: Kazanamazsak, Bırakırım
Seçimden Zaferle Çıkan Putin'in İlk Mesajı Silahlanma Konusunda Oldu
Tsk'dan Fotoğraflı Mesaj: Bir Onların Bir De Bizim Bıraktığımıza Bakın
Cedi Osman'ın Hocası Görevinden Ayrıldı
Brezilyalı Yıldız Firmino'dan Taraftara Büyük Sürpriz!
Hainler Afrin'in 290 Kilometre Ötesinden Saldırdı, Karşılık Verildi: 18 Terörist Öldürüldü
Anne Ve 6 Aylık Bebeğinin Cenazesi Aynı Tabuta Konuldu
Gözler 3. Havalimanında! Yolcu Sayısı Şimdiden 2,8 Milyon Arttı
Kore Yarımadası'nda Tansiyon Düşüyor: Umut Verici Haberler Geliyor
Batuhan Karadeniz'in Son Hali Görenleri Şaşkına Çevirdi
Abd'den Skandal Afrin Açıklaması: Kürt Nüfus Endişeyle Kenti Boşalttı
Erdoğan Ve Putin, Türkiye'de Yapılacak Suriye Zirvesini Görüştü
Dolar 3,95'in Üzerini Gördü! Kritik Gün: Çarşamba
Kafesini Kilitlemeyi Unuttukları Aslan Bakıcısını Parçaladı
Boğaziçi Üniversitesinde Şehitlerimiz İçin Lokum Dağıtan Öğrencilere Terör Yandaşlarından Saldırı

Erdoğan ve Putin, Türkiye'de Yapılacak Suriye Zirvesini Görüştü

ERDOĞAN VE PUTİN, TÜRKİYE'DE YAPILACAK SURİYE ZİRVESİNİ GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonla görüştü. İki lider görüşmede Nisan'da Türkiye'de yapılacak Üçlü Zirve'yi konuştu.

Tarih : 19 Mart 2018, 19:20
Puan Ver : Erdoğan Ve Putin, Türkiye'de Yapılacak Suriye Zirvesini Görüştü(6/10)2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Erdoğan, yeniden devlet başkanı seçilen Putin'i tebrik etti.

YENİDEN DEVLET BAŞKANI SEÇİLEN PUTİN'E TEBRİK MESAJI

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edilen bilgiye göre bugün gerçekleşen görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden devlet başkanı seçilen Putin'i tebrik etti.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ GÜÇLENİYOR

Görüşme vesilesiyle ikili ilişkilere ve Nisan ayında Suriye konusunda İstanbul'da yapılacak Üçlü Zirve'ye de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirme kararlılıklarını teyit ettiler.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Erdoğan  Ve  Putin  Türkiye  De  Yapılacak  Suriye  Zirvesini  Görüştü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER