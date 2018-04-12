Son dakika! Beyaz Saray, Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada "Liderler gündemdeki sorunlar için iletişim halinde kalacak." denildi.

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın dün akşam gerçekleştirdiği telefon görüşmesi hakkında açıklama yaptı. Açıklamada "Liderler, gündemdeki sorunlar için iletişimde kalacak." ifadelerine yer verildi.

ABD'NİN OPERASYON SİNYALİ VERMESİNİN ARDINDAN GÖRÜŞTÜLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ABD'nin Suriye'ye yönelik askeri operasyon sinyali vermesinin ardından gerçekleşen görüşme sonrası Cumhurbaşkanlığı tarafından "Suriye'deki son gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunmuşlardır" açıklaması yapıldı.

"LİDERLER, GÜNDEMDEKİ SORUNLARI İÇİN İLETİŞİMDE KALACAK"

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da "Liderler, gündemdeki sorunlar için iletişimde kalacak" denildi.

ERDOĞAN, SURİYE KONUSUNDA TRUMP'LA FİKİR TEATİSİNDE BULUNDU

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bu gece bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve ABD Başkanı Sayın Trump, Suriye'deki son gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunmuşlardır.

Kaynak: haberinburada