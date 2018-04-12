ERDOĞAN VE TRUMP'IN TELEFON ZİRVESİYLE İLGİLİ BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA
Son dakika! Beyaz Saray, Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada "Liderler gündemdeki sorunlar için iletişim halinde kalacak." denildi.
Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın dün akşam gerçekleştirdiği telefon görüşmesi hakkında açıklama yaptı. Açıklamada "Liderler, gündemdeki sorunlar için iletişimde kalacak." ifadelerine yer verildi.
ABD'NİN OPERASYON SİNYALİ VERMESİNİN ARDINDAN GÖRÜŞTÜLER
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ABD'nin Suriye'ye yönelik askeri operasyon sinyali vermesinin ardından gerçekleşen görüşme sonrası Cumhurbaşkanlığı tarafından "Suriye'deki son gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunmuşlardır" açıklaması yapıldı.
"LİDERLER, GÜNDEMDEKİ SORUNLARI İÇİN İLETİŞİMDE KALACAK"
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da "Liderler, gündemdeki sorunlar için iletişimde kalacak" denildi.
ERDOĞAN, SURİYE KONUSUNDA TRUMP'LA FİKİR TEATİSİNDE BULUNDU
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bu gece bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve ABD Başkanı Sayın Trump, Suriye'deki son gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunmuşlardır.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Suriye Krizinde Rusya'dan İlk Somut Adım: Duma'ya Asker Gönderiyor!
- Tüfekle Çenesinden Vurulduktan Sonra Babasını Arayıp Yardım İstemiş
- Suriye'deki Gerilime İran'da Katıldı: Şam'ın Yanında Yer Alacağız
- Uluslararası Ajans Duyurdu! Suudi Arabistan'a Füze Saldırısı
- Karlov Suikastçısı Altıntaş'ın Fetö Abisinin Görüntüleri Ortaya Çıktı
EKONOMİ HABERLERİ
- İos 11.3 Güncellemesi Ekranı Değişen İphone 8'leri Kullanılamaz Hale Getiriyor
- Bim'den Sonra A101'de Teknolojiye El Attı! Tüm Ürünler Yarı Fiyatına
- Trump İle Zirveye Çıkan Dolar, Başbakan Yıldırım Açıklamalarıyla Geriledi
- Trump'ın Tweet'iyle Altın Da Fırladı
- Merkez'den Rekor Kıran Dövizle İlgili İlk Yorum!
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Hindu Din Adamı Cinsel Organıyla Otomobili Böyle Çekti!
- Kayıp Esrar Davasında Polisten Güldüren Fare Savunması
- 14 Yaşındaki Çocukla İlişkiye Giren Kadın, Otelde Yatakta Basıldı
- 'kanserim' Deyip Binlerce Dolar Toplayan Avustralyalı Hapsi Boyladı
- Abd'de Sevgilisinin Cinsel İçerikli Görüntülerini Paylaştığı Kadın, 6,4 Milyon Dolar Tazminat Kazandı
Bu Haberle İlgili Yorumlar