ERDOĞAN VE TRUMP'TAN TELEFONDA ZİRVE! SURİYE KRİZİNİ GÖRÜŞTÜLER
Erdoğan, Suriye'deki son gelişmelerle ilgili Trump'la görüştü. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Suriye'deki son gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunmuşlardır." denildi.
ERDOĞAN SURİYE KONUSUNDA TRUMP'LA FİKİR TEATİSİNDE BULUNDU
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bu gece bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve ABD Başkanı Sayın Trump, Suriye'deki son gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunmuşlardır.
Kaynak: haberinburada
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