ERDOĞAN VE YAKINLARINDAN KILIÇDAROĞLU'NA 1,5 MİLYON LİRALIK DAVA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve iddialarda adı geçen yakınları, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 1 milyon 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve iddialarda adı geçen yakınları, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nda 1 milyon 500 bin lira manevi tazminat istemiyle dava açtı.
AVUKATLAR DAVA AÇTI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, oğlu Ahmet Burak Erdoğan, eniştesi Ziya İlgen, kardeşi Mustafa Erdoğan, dünürü Osman Ketenci ve işadamı Mustafa Gündoğan'ın avukatları tarafından hazırlanan dilekçe, İstanbul Anadolu nöbetçi asliye hukuk mahkemesine sunuldu.
Dilekçede, "Kılıçdaroğlu'nun 28 Kasım'da partisinin grup toplantısındaki konuşmasında, Erdoğan ve adı geçenleri hedef alan, küçük düşürücü, aşağılayıcı, gerçek dışı ithamlar isnat ederek ağır hakaretlerde bulunarak, müvekkillerin toplumun kin ve nefret duygularına maruz bırakılmasına sebep olduğu" kaydedildi.
1,5 MİLYON LİRA İSTİYORLAR
Dilekçede, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 1 milyon 500 bin lira manevi tazminat istendi.
Kaynak: haberinburada
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