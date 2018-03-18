ERDOĞAN VE YILDIRIM'DAN BAHÇELİ'YE TEBRİK TELEFONU!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, yeniden genel başkanlığa seçilen MHP lideri Bahçeli'yi telefonla arayarak kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, MHP'nin 12. Olağan Büyük Kurultayı'nda yeniden genel başkanlığa seçilen Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak kutladı.
ERDOĞAN VE YILDIRIM TELEFONLA ARADI
Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım, Bahçeli ile telefonla görüştü.
Yıldırım, MHP'nin 12. Olağan Büyük Kurultayı'nda yeniden genel başkanlığa seçilmesi dolayısıyla Bahçeli'yi tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Bahçeli'yi telefonla arayarak tebrik mesajını iletti.
Kaynak: haberinburada
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