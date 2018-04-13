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Erdoğan Ve Yıldırım'dan İstanbul'da Sürpriz Zirve!
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Erdoğan ve Yıldırım'dan İstanbul'da sürpriz zirve!

ERDOĞAN VE YILDIRIM'DAN İSTANBUL'DA SÜRPRİZ ZİRVE!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı'nda Başbakan Binali Yıldırım ile görüşüyor.

Tarih : 13 Nisan 2018, 22:10
Puan Ver : Erdoğan Ve Yıldırım'dan İstanbul'da Sürpriz Zirve!(10/10)6

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beykoz'daki ziyaretlerinin ardından Beylerbeyi Sarayı'na geçti.

Saat 20.45'te Başbakan Binali Yıldırım da Beylerbeyi Sarayı'na geldi.

Erdoğan şu sıralar Başbakan Binali Yıldırım ile görüşüyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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