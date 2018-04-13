ERDOĞAN VE YILDIRIM'DAN İSTANBUL'DA SÜRPRİZ ZİRVE!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı'nda Başbakan Binali Yıldırım ile görüşüyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beykoz'daki ziyaretlerinin ardından Beylerbeyi Sarayı'na geçti.
Saat 20.45'te Başbakan Binali Yıldırım da Beylerbeyi Sarayı'na geldi.
Erdoğan şu sıralar Başbakan Binali Yıldırım ile görüşüyor.
Kaynak: haberinburada
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