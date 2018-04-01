Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan Adana'da halka hitap etti.

"AFRİN'DE ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 3348"

Erdoğan konuşması sırasında "Reis bizi Afrin'e götür" sloganlarına karşılık olarak "İhtiyaç duyulursa önce ben sonra siz" yanıtını verdi.

Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist terörist sayısını 3348 olarak açıklayan Erdoğan Fransa ve İsrail'e de sert çıkarak teröristlerle işbirliği yaptıklarını söyledi.

HEMEN MÜDAHALE ETTİ

Konuşması sırasında yere düşer bir Türk bayraklarını fark eden Cumhurbaşkanı hemen duruma müdahale etti ve "Şu bayraklarımızı kaldıralım" diye talimat verdi.

Kaynak: haberinburada