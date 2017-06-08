ERDOĞAN-YILDIRIM GÖRÜŞMESİ SONA ERDİ
Beştepe'deki görüşme 3.5 saat sürdü
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 3.5 saat süren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım arasındaki görüşme sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ile görüşmesinin ardından İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i kabul edecek.
kaynak:habertürk
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