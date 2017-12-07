Medipol Başakşehir Taraftarından Filistin'e Destek
Samsunspor'da Büyük Deprem! 10 Futbolcu Tff'ye Başvurdu
Benzine 14 Kuruş İndirim Geldi
Fenerbahçe'de Alper Potuk Bursaspor Maçı Kadrosuna Alınmadı
Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı Yetim, Pfdk'ya Sevk Edildi
Sivassporlu Ndinga: 3-4 Sene Önce Galatasaray Beni Transfer Etmek İstedi
Bitcoin, 15 Bin Doları Aşarak Tarihi Rekor Kırdı
Türkiye'nin Tatil Cennetinde 3 Kiloluk Et Mantarı Bulundu
Fenerbahçe Genç Yeteneği Kadrosuna Kattı
Filistin'de Tansiyon Yüksek! İsrail Polisi Saldırdı: 49 Yaralı
Leipzig-Beşiktaş Maçında Alman Taraftar, Kalp Krizi Geçirerek Öldü
Fatih Terim İle İlk Görüşme Gerçekleşti! İşte Verdiği Cevap
Rafael Nadal'a Göre Tarihin En Büyüğü Roger Federer
Başbakan Yıldırım: Vergi Reformunu Yapacağız
Asgari Ücretliye Maaş Koruması! Vergi Kesintileri Agi'ye Eklenecek
Yunanistan'da İkinci Lozan Restleşmesi! Erdoğan'dan Çipras'a: Lozan Sadece Ege Mi?
Spk, 8 Foreks Sitesini Kapattı
Brüksel Euro 2020 Hakkını Kaybetti
Yunanlar, Erdoğan'ın Lozan Restini Böyle Gördü
Moskova-Antalya Arasına Yeni Bir Hava Yolu Şirketi Geliyor

Erdoğan, Yunan Televizyonunda Çipras'ı Şikayet Etti: Darbecileri İade Edecekti, Hala Yunanistan'dalar

ERDOĞAN, YUNAN TELEVİZYONUNDA ÇİPRAS'I ŞİKAYET ETTİ: DARBECİLERİ İADE EDECEKTİ, HALA YUNANİSTAN'DALAR

Yunanistan televizyonuna konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çipras "15-20 gün içerisinde darbecileri iade edeceğini söyledi. Maalesef şu anda hala bunlar Yunanistan'da." diyerek eleştiride bulundu.

Tarih : 07 Aralık 2017, 16:20
Puan Ver : Erdoğan, Yunan Televizyonunda Çipras'ı Şikayet Etti: Darbecileri İade Edecekti, Hala Yunanistan'dalar(5/10)1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan ziyaretine ilişkin, "Yunan halkına birinci mesajım şu, bilsinler ki Türkiye Yunanistan arasında o olumsuz ilişkiler bir tarih olmuştur." dedi.

"DARBECİLERİ İADE EDECEĞİNİ SÖYLEDİ, HALA YUNANİSTAN'DALAR"

Yunanistan'ın Skai TV kanalına açıklamalarda bulunan Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

Erdoğan, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçarak sığınma talebinde bulunan darbecilere ilişkin Yunanistan Başbakanı Çipras ile konuştuğunu anımsatarak, Çipras'ın "15-20 gün içerisinde darbecileri iade edeceğini" söylediğini anlattı. Erdoğan, "Maalesef şu anda hala bunlar Yunanistan'da. Bizim bunları çok dikkatli bir şekilde takip etmemiz lazım. Eğer Yunanistan'a karşı böyle bir şey yapılıyorsa biz orada da dikkatli olmamız lazım. Biz de bunları aynı şekilde yakalayıp Yunanistan'a teslim etmemiz lazım. Darbe ne demek ya? Böyle bir darbeyi yapacaklar, biz de seyirci kalacağız. Olamaz böyle bir şey." ifadelerini kullandı.

"BİZDEKİ TERÖRİSTLER SİZDE YAKALANINCA TESLİM EDECEKSİNİZ"

"Darbecilerin iadesinin yargısal bir süreç olduğuna" ilişkin değerlendirme üzerine Erdoğan, "Hükümet bunları iade eder. Biz bunları çok çektik. Yunanistan da darbelerden çok çekti. 17 Kasım terör örgütünden çok çektiniz. Biz de PKK'dan çok çektik. Şimdi bir de FETÖ meselesi çıktı. Bunları biz dayanışma içerisinde yapacağız. 17 Kasım ile ilgili böyle biri bizde yakalandığı zaman size teslim etmemiz lazım. Bizdeki teröristler sizde yakalandığı zaman siz bize teslim edeceksiniz." diye konuştu.

"BUNLARI YARGIYA BIRAKTIĞIMIZ ZAMAN BİR NETİCE ALAMAYIZ"

Erdoğan, teröristlerin iadesinde yargı süreçlerini değerlendirirken, "Bunları yargıya bıraktığımız zaman bir netice alamayız. Siz de bir netice alamazsınız. Yargının böyle bir derdi yok. Yargının da işini kolaylaştırmak için yürütme, hükümetler olarak yargıya iş düşmeden hemen bu konunun bitmesi lazım. Emniyet teşkilatlarımız yaptıkları işi hangi çerçevede yapıyor? Herhalde hukuka rağmen yapmıyor. O da hukuk çerçevesinde yapıyor. Onların bunu hukuk içerisinde süratle yapmaları mümkün ancak yargının bunu hukuk içerisinde aynı sürede yapması mümkün değil." şeklinde konuştu.

"GECİKEN ADALET, ADALET DEĞİLDİR"

"Geciken adalet, adalet değildir" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Bu geciken adalet işte. Uzadıkça uzarsa bu adalet olmaktan çıkıyor. Buna fırsat vermemek lazım. Bazı ülkeler var ki biz onlarla bunu çok seri vaziyette hallettik ama Yunanistan ile halledemedik." dedi.

"YUNANİSTAN ADALET SİSTEMİNE OLAN SAYGIMIZI ZEDELİYOR"

Erdoğan, "Darbecilerin iadesinin şu anki koşullarda mümkün olmamasına karşı Türkiye'nin tepkisine" ilişkin soru üzerine, "Bunlar, Yunanistan adalet sistemine olan saygımızı zedeliyor. Bizi de üzüyor. Demek ki Yunanistan'da bu mekanizma bu kadar çalışıyor. Yoksa aramızdaki siyasi, askeri, ekonomik, ticari ilişkiler aynı kararlılıkla belki daha kararlı bir şekilde devam ediyor. Devam edecek." ifadesini kullandı.

"BU OLAYLARIN FAİLLERİNİ DIŞARIDA MI BIRAKACAKLARDI"

Türkiye'de yargı sisteminin Batı'daki hiçbir ülkede olmadığı kadar adil çalıştığını belirten Erdoğan, "Şu anda 15 Temmuz olayında 251 şehidimiz, 2 bin 193 gazimiz var. Tabii ki bunlarla ilgili olarak kararlarını yoğun bir şekilde aldılar. Bu olayların faillerini dışarıda mı bırakacaklardı. Onları da süratle tutuklanmaları kararı çıktı. Bütün bunların bağlantılarının hepsinin üzerine de şu anda yargı gidiyor." dedi.

"ŞU ANDA PARTİMİZİ TÜRKİYE'NİN EN GÜÇLÜ PARTİSİDİR"

Erdoğan, girdikleri 9 seçimden açık ara başarıyla çıktıklarına dikkati çekerek, "İlk defa cumhurbaşkanlığı seçimini halkın oylarıyla yaptık. Halkın oylarıyla yapılmış olan bir seçimden yüzde 52 ile çıktım. Bunlar demokrasi olmuyor ama öbür tarafta 15 Temmuz darbe girişimini yapanlar demokratlar oluyor. Türkiye'de yollara inip yürüyüş yapanlar oluyor. Biz talimat veriyoruz, bu yürüyüşü yapanların güvenlik çemberi altında Ankara'dan İstanbul'a kadar yürümesini sağlıyoruz. Biz demokrat olmuyoruz, bize her türlü hakareti, saygısızlığı yapanlar demokrat oluyor. Böyle söylemek suretiyle bizi yıpratacaklarını zannediyorlar ama biz böyle yıpranmadık, yıpranmıyoruz, yıpranmayacağız. Şu anda partimiz Türkiye'nin en güçlü partisidir." ifadelerini kullandı.

"FLYNN İLE DOĞRU DÜRÜST GÖRÜŞMEM BİLE YOK"

"Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in kullanılarak Trump yönetiminin etkilenmeye çalışıldığı" iddialarına ilişkin ise Erdoğan, "Flynn ile doğru dürüst bir görüşmem bile yok. Flynn'i gazetelerde televizyonlarda duyuyorum o kadar. Benim daha çok irtibat halinde olduğum tabii ki Trump, Tillerson. Bunlarla yaptığımız görüşmeler dışında diğer arkadaşlarım görüşmeleri yaparlar." değerlendirmesinde bulundu.

"SURİYE'DEKİ IRAK'TAKİ OLAYLARI BİRLİKTE KONTROL ALTINA ALMALIYIZ"

Erdoğan, son dönemde ABD ile üzücü gelişmeler yaşandığını dile getirerek, "Suriye'deki, Irak'taki gelişmeleri bizim birlikte kontrol altına almamız gerekir. Kendileriyle yaptığımız telefon görüşmelerinde de ele aldık fakat oralarda da henüz bir ilerleme yok. Şu anda Rusya ile bazı görüşmeleri yapıyoruz. Orayla yaptığımız görüşmelerde bazı olumlu adımlar atıyoruz, atacağız." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE-YUNANİSTAN ARASINDAKİ O OLUMSUZ İLİŞKİLER TARİH OLDU"

Yunanistan ziyaretinin bugün başlayacağını anımsatan Erdoğan, "Yunan halkına birinci mesajım şu, bilsinler ki Türkiye Yunanistan arasında o olumsuz ilişkiler bir tarih olmuştur. Şu anda aralarında yüksek düzeyli stratejik konsey anlaşmasını yapan, bunun üzerine ilişkilerini tesis eden iki ülke var. Bu iki ülke şu anda bu çalışmalara yoğunlaşarak geleceği tesis ediyor. Güven ve istikrar bizim en önemli iki ilkemiz. İki ilkeyi korumamız gerekiyor. Ben diyorum ki Yunanistan Türkiye'ye karşı ve Türk halkı da Yunan halkına karşı çok daha farklı sevgi ve barış beslemeli, bunlar üzerine dayanışmamızı geliştirmeliyiz." dedi.

"YENİ BİR SAYFA, YENİ BİR SÜREÇ BAŞLATALIM"

Erdoğan, "Dönemin Yunanistan Başbakanı Elefteris Venizelos ile Mustafa Kemal Atatürk arasındaki dostane ilişkileri Çipras ile birlikte yeniden gerçekleştirme ihtimali" ile ilgili soruya ise "Geçmişe bakıp oradan dersler alarak geleceği inşa edebilirsek o güzel bir şey. Ders almazsak tarih tekerrür eder. Şu anda biz Çipras ile konuşarak onları da aşalım diyoruz. Yeni bir sayfa, yeni bir süreç başlatalım. Türkiye ve Yunanistan süratle, yoğun bir şekilde geleceği inşa etsinler." şeklinde cevap verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Erdoğan  Yunan  Televizyonunda  Çipras  I  Şikayet  Etti  Darbecileri  İade  Edecekti  Hala  
Yunanistan  Dalar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER