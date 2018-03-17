ERDOĞAN'A BÜYÜK SÜRPRİZ! 4 DİLDE AYNI MESAJI VERDİLER
Mardin'de, partisinin kongresine katılan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice 'Seni Başkan Yaptıracağız' yazılı pankart asıldı.
Mardin'de, partisinin kongresine katılan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice 'Seni Başkan Yaptıracağız' yazılı pankart asıldı.
HER YERE MESAJLAR YAZILDI
Mardin'e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan için kongrenin yapılacağı salona ve geçiş güzergahına çeşitli mesajlar yazılı pankartlar asıldı. Kongrenin yapılacağı spor salonunun dışına da üzerinde Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice 'Seni Başkan Yaptıracağız' yazılı pankartı asıldı.
VATANDAŞLARA ZEYTİN DALI DAĞITILDI
Kongre protokolünde şehit aileleri ve gaziler için özel yer ayrıldı. Salonun girişinde vatandaşlara zeytin dalı dağıtıldı. Kongreye, 'Dünyanın En Uzun Adamı' olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Sultan Kösen ve Süryani Metropolit Salibe Özmen de katılıyor.
Kaynak: haberinburada
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