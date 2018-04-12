ERDOĞAN'A HAKARETTEN FEZLEKE HAZIRLANDI!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten 4 yıl 8 aya kadar hapisle yargılanabilmesi için dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 5 Ocak'ta Beşiktaş Belediyesi'nde yaptığı konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ğu suç duyurusu üzerine fezleke hazırladı. 11 sayfalık fezlekede Kılıçdaroğlu'nun "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle yargılanabilmesi için dokunulmazlığının kaldırılması isteniyor.
MAN ADASI VE FETÖ İTİRAFLARI FEZLEKEDE
Fezlekede, Kılıçdaroğlu'nun, Man Adası iftiraları, 17/25 Aralık sürecinde FETÖ'nün uydurma delilleri ve Erdoğan ile FETÖ'yü bağlantılı gösterme sözlerine yer verilerek şu değerlendirmelerde bulunuldu:
"(Kılıçdaroğlu'nun) Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunu işlediği, sözlerinin tahkir edici olup küçültücü değer yargıları içeren ibareler ihtiva ettiği ve küçük düşürücü nitelikte kullanıldığı, kullanılan sözlerin eleştiride bulunmak ve düşünce açıklaması sınırlarını dolayısıyla hukuka uygunluk sınırlarını aştığı, bu eleştirilerin aşağılama ve küçük düşürücü nitelikte olduğu dolasıyla Cumhurbaşkanına hakaret suçunun unsurlarını taşıdığı anlaşılmıştır."
"FİKİR AÇIKLAMASI, 'SÖVME'DEN AYRILMALI"
Fikir açıklamanın 'sövme'den ayrılması gerektiği belirtilen fezlekede "Bir kimsenin somut fiil ya da olgu isnat edilerek veya sövmek suretiyle zedelenen onur, şeref ve saygınlığı, hakaret suçunun konusunu oluşturmakta. Bir söz ve davranışın küçük düşürücü nitelikte bulunup bulunmadığı, örf ve adet, tarafların sosyal konumu fiillerin işlenmesi sırasındaki özellikler ve kamuoyundaki yaygın kanaatler dikkate alınarak belirlenmeli" denildi.
TCK'nın 299'uncu maddesiyle Cumhurbaşkanlığı'nın fonksiyonları değil, Cumhurbaşkanı'nın şeref ve varlığının korunduğu kaydedilerek, "Cumhurbaşkanına hakaret ve sövme suçunun oluşması için de onun sosyal değeri konusunda kendisinin veya toplumun sahip olduğu düşünce ve duyguları sarsıcı fiil veya sıfatlar isnat veya izafe edilmemelidir" ifadesi kullanıldı. Kaynak: Sabah
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Feci Şekilde Can Verdi! Tır İle Duvar Arasında Sıkışan Sürücü Öldü
- 2 Öğrenciyi Kavga Ettirdi, Görüntülenince De Çocuğu Başından Yaraladı
- Erdoğan Ve Trump'ın Telefon Zirvesiyle İlgili Beyaz Saray'dan Açıklama
- Kediyi Hapsedip Kamerayla İzlediler! Suçu Marketten Sucuk Kapmak
- Uluslararası Ajans Duyurdu! İngiltere, Suriye'yi Vurmak İçin Gün Verdi
EKONOMİ HABERLERİ
- İos 11.3 Güncellemesi Ekranı Değişen İphone 8'leri Kullanılamaz Hale Getiriyor
- Bim'den Sonra A101'de Teknolojiye El Attı! Tüm Ürünler Yarı Fiyatına
- Trump İle Zirveye Çıkan Dolar, Başbakan Yıldırım Açıklamalarıyla Geriledi
- Trump'ın Tweet'iyle Altın Da Fırladı
- Merkez'den Rekor Kıran Dövizle İlgili İlk Yorum!
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Hindu Din Adamı Cinsel Organıyla Otomobili Böyle Çekti!
- Kayıp Esrar Davasında Polisten Güldüren Fare Savunması
- 14 Yaşındaki Çocukla İlişkiye Giren Kadın, Otelde Yatakta Basıldı
- 'kanserim' Deyip Binlerce Dolar Toplayan Avustralyalı Hapsi Boyladı
- Abd'de Sevgilisinin Cinsel İçerikli Görüntülerini Paylaştığı Kadın, 6,4 Milyon Dolar Tazminat Kazandı
Bu Haberle İlgili Yorumlar