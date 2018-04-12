Feci Şekilde Can Verdi! Tır İle Duvar Arasında Sıkışan Sürücü Öldü
Abd'den Rusya Ve Suriye Çıkışı: Başkan, Onları Sorumlu Tutuyor!
2 Öğrenciyi Kavga Ettirdi, Görüntülenince De Çocuğu Başından Yaraladı
Rusya Duyurdu: Suriye Ordusu, Doğu Guta'da Tamamen Kontrolü Sağladı
Erdoğan'a Hakaretten Fezleke Hazırlandı!
Real Madrid'in Kazandığı Penaltı, Dünya Futbolunu İkiye Böldü
Erdoğan Ve Trump'ın Telefon Zirvesiyle İlgili Beyaz Saray'dan Açıklama
Hindu Din Adamı Cinsel Organıyla Otomobili Böyle Çekti!
Cübbeli'den Tartışma Yaratacak Tavsiyeler!
Bayern Münih Sessiz Sedasız Turladı!
Yok Böyle Bir Maç! Real Madrid Mucizeyi 90+7'de Engelledi
Kayıp Esrar Davasında Polisten Güldüren Fare Savunması
Hakem Son Dakikada Penaltı Verdi, Buffon Çılgına Döndü
Kaçtığı Söylenen Esad'ın Nerede Olduğu Ortaya Çıktı
Kediyi Hapsedip Kamerayla İzlediler! Suçu Marketten Sucuk Kapmak
Erdoğan Ve Trump'tan Telefonda Zirve! Suriye Krizini Görüştüler
Uluslararası Ajans Duyurdu! İngiltere, Suriye'yi Vurmak İçin Gün Verdi
Rus Yetkili Duyurdu: Türkiye, Suriye Krizinde Arabulucu!
40 Yaşındaki Buffon, Şampiyonlar Liginde Bir İlke İmza Attı
Kosova'da Mit'in Özel Operasyonu İle Yakalanan Fetö'nün Üst Düzey Yöneticileri Tutuklandı

erdoğan'a hakaretten fezleke hazırlandı!

ERDOĞAN'A HAKARETTEN FEZLEKE HAZIRLANDI!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten 4 yıl 8 aya kadar hapisle yargılanabilmesi için dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi.

Tarih : 12 Nisan 2018, 08:30
Puan Ver : Erdoğan'a Hakaretten Fezleke Hazırlandı!(9/10)11


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 5 Ocak'ta Beşiktaş Belediyesi'nde yaptığı konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ğu suç duyurusu üzerine fezleke hazırladı. 11 sayfalık fezlekede Kılıçdaroğlu'nun "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle yargılanabilmesi için dokunulmazlığının kaldırılması isteniyor.



MAN ADASI VE FETÖ İTİRAFLARI FEZLEKEDE



Fezlekede, Kılıçdaroğlu'nun, Man Adası iftiraları, 17/25 Aralık sürecinde FETÖ'nün uydurma delilleri ve Erdoğan ile FETÖ'yü bağlantılı gösterme sözlerine yer verilerek şu değerlendirmelerde bulunuldu:



"(Kılıçdaroğlu'nun) Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunu işlediği, sözlerinin tahkir edici olup küçültücü değer yargıları içeren ibareler ihtiva ettiği ve küçük düşürücü nitelikte kullanıldığı, kullanılan sözlerin eleştiride bulunmak ve düşünce açıklaması sınırlarını dolayısıyla hukuka uygunluk sınırlarını aştığı, bu eleştirilerin aşağılama ve küçük düşürücü nitelikte olduğu dolasıyla Cumhurbaşkanına hakaret suçunun unsurlarını taşıdığı anlaşılmıştır."



"FİKİR AÇIKLAMASI, 'SÖVME'DEN AYRILMALI"



Fikir açıklamanın 'sövme'den ayrılması gerektiği belirtilen fezlekede "Bir kimsenin somut fiil ya da olgu isnat edilerek veya sövmek suretiyle zedelenen onur, şeref ve saygınlığı, hakaret suçunun konusunu oluşturmakta. Bir söz ve davranışın küçük düşürücü nitelikte bulunup bulunmadığı, örf ve adet, tarafların sosyal konumu fiillerin işlenmesi sırasındaki özellikler ve kamuoyundaki yaygın kanaatler dikkate alınarak belirlenmeli" denildi.



TCK'nın 299'uncu maddesiyle Cumhurbaşkanlığı'nın fonksiyonları değil, Cumhurbaşkanı'nın şeref ve varlığının korunduğu kaydedilerek, "Cumhurbaşkanına hakaret ve sövme suçunun oluşması için de onun sosyal değeri konusunda kendisinin veya toplumun sahip olduğu düşünce ve duyguları sarsıcı fiil veya sıfatlar isnat veya izafe edilmemelidir" ifadesi kullanıldı. Kaynak: Sabah



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






Etiketler: Erdoğan  A  Hakaretten  Fezleke  Hazırlandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER