ERDOĞAN'A SUİKAST DÜZENLEYEN FETÖ'CÜLER MAHKEMEYE 'HERO' YAZILI TİŞÖRTLE GELDİ
15 Temmuz'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ timi üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Darbecilerin mahkemeye, İngilizce "Kahraman" yazılı tişörtlerle gelmesi dikkat çekti.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) milletin iradesine el koyma girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele suikast girişiminde bulunan ve iki polisi şehit eden darbecilerin yargılanmasına bugün devam ediliyor. Suikast timi böylelikle toplamda, 3 kez hakim karşına çıkmış oldu.
VATANDAŞLAR ADLİYE ÖNÜNE İDAM SEHPASI KURDU
FETÖ darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı adliye binasının önünde toplanan vatandaşlar, idam sehpaları kurarak sanıkları protesto etti.
TİŞÖRTLERİNDE İNGİLİZCE "KAHRAMAN" YAZIYORDU
Geniş güvenlik önlemleri altında araçlardan indirilen bir darbecilerden birinin üzerindeki tişört ise dikkatlerden kaçmadı. Darbeci teröristin giydiği tişörtün üzerinde Türkçe anlamı "Kahraman" olan "Hero" yazıyordu.
Kaynak: haberinburada
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