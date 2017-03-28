Cinsellikteki Tehlike! Ağız Kanserine Neden Olabilir...
Ersun Yanal'ın İstediği Beşiktaşlı...
Fatih Terim'in Gözdesi Serdar Gürler O Takımla Anlaştı
Tudor, De Jong'u Da Sildi!
Borsa Güne Düşüşle Başladı
İnşaatta Ciro Arttı, Üretim Azaldı
Suriyeli Pilot Tutuklandı
Eski Emniyetçilere Bylock Operasyonu
Ak Parti Grup Başkanvekili Bostancı: Chp İşi Iyice...
İstanbul Merkezli 4 İlde Deaş Operasyonu: 159 Gözaltı
Samsung Mühendisleri Başaramadı Ve Note 8'e Bıraktı!
Youtube Video Açıklamalarını Çevirecek
Htc Vive Fiyatında Bir Günlük İndirim
Günümüzün Otomobil Devleri Gelecekte Yok Olabilir
Facebook'a Roket İkonu Geliyor
Android İnternet Kullanımında İlk Defa Windows'u Geçti
Amazon, Twitch Üzerinde Dizi Film Yayınlayacak
Füzelerin Fırlatıldığı Gemiler Kıbrıs Açıklarında!
Olcay Şahan: Beşiktaş'a Gol Atarsam...
Kırklareli'ndeki Suç Örgütü Operasyonu

erdoğan'a 'terörist' diyen vekil pkk sözcüsü çıktı!

ERDOĞAN'A 'TERÖRİST' DİYEN VEKİL PKK SÖZCÜSÜ ÇIKTI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "terörist" diyen Alman milletvekili, PKK terör örgütünün Almanya'daki sözcüsü çıktı.

Tarih : 28 Mart 2017, 17:05
Puan Ver : Erdoğan'a 'terörist' Diyen Vekil Pkk Sözcüsü Çıktı!(7/10)6


Almanya Sol Parti Meclis Grup Eşbaşkanı Sahra Wagenknecht, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik terörist suçlamasıyla gündemdi. Erdoğan'a "terörist" diye hitap ederek 16 Nisan referandumu öncesi PKK savunuculuğu yapan Alman vekilin, ülkesindeki PKK'lı teröristlerin bir numaralı savunucusu olduğu ortaya çıktı.



Sahra Wagennecht 28 Ocak'ta Berlin'de Almanya Federal Meclisinin önünde PKK terör örgütünün gösterisine katıldı. O eylemde terör propagandası yapan Alman vekil, PKK terör örgütü elebaşının posteriyle kameraların karşısına geçti.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Erdoğan  A    Terörist    Diyen  Vekil  Pkk  Sözcüsü  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER