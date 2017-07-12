ERDOĞAN'DAN 15 TEMMUZ'A ÖZEL PROFİL FOTOĞRAFI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarındaki profil fotoğraflarını "15 Temmuz"un resmi logosu ile değiştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kişisel resmi sosyal medya hesapları Twitter ve Facebook profil fotoğraflarını "15 Temmuz"un resmi logosu ile değiştirdi.
15 TEMMUZ LOGOSU ERDOĞAN'IN PROFİL FOTOĞRAFI OLDU
15 Temmuz FETÖ'nün hain darbe girişimi birinci yılına özel anma programları düzenlenecek. Anma programlarında kullanılacak logo, daha önce Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Genel Koordinatörü Orhan Karakurt tarafından açıklandı.
Kaynak: haberinburada
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