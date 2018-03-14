ERDOĞAN'DAN '3. DÜNYA SAVAŞI' ÇIKIŞI: HER ŞEYE HAZIR OLACAĞIZ!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki ABD üsleriyle ilgili "Niye kuruldu bunlar? Herhale Rusya değil. O, 3. dünya savaşı anlamına gelir. Her şeye hazır olacağız!" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki ABD üsleriyle ilgili "Suriye'de 20 üs kuruldu. Niye kuruldu bunlar? Akla ilk gelen Türkiye ve İran. Herhalde Rusya değil. O zaten 3. dünya savaşı anlamına gelir. Her şeye hazır olacağız!" dedi.
TILLERSON'A SORDUM: BUNLARI NEDEN BURAYA GETİRİYORSUNUZ!
İşte Erdoğan'ın konuyla ilgili sözleri:
Amerika'nın burada sınırı mı var. Ne işi var onların burada? Koalisyon güçleri kimle hareket ediyor. Söyleyeyim YPG ile. Onların bu kadar silah mühimmat getirdikleri yere biz Kızılayımız, AFAD ile insani yardım taşıyoruz, aramızdaki fark bu. Sayın Tillerson'a da özellikle anlattım. Bunları buraya neden getiriyorsunuz? İnanır mısınız ses yok.
"HER ŞEYE HAZIR OLACAĞIZ!"
ABD, Suriye'de 20 üst kurdu. Niye kuruldu bunlar? Akla ilk gelen Türkiye ve İran. Herhalde Rusya değil. O zaten 3. Dünya Savaşı anlamına gelir. Bunları Tıp Bayramı'nda konuşuyoruz. Çünkü her şeye hazır olacağız!
Kaynak: haberinburada
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