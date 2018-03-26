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Erdoğan'dan AB çıkışı: İstemeyenlerin ciğerini biliyoruz

ERDOĞAN'DAN AB ÇIKIŞI: İSTEMEYENLERİN CİĞERİNİ BİLİYORUZ

Son Dakika! Bulgaristan'ın Varna kentinde düzenlenecek AB zirvesine katılmak için bu şehre hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan "AB'ye üye olmamızı istemeyenlerin ciğerini biliyoruz" dedi.

Tarih : 26 Mart 2018, 14:10
Puan Ver : Erdoğan'dan Ab Çıkışı: İstemeyenlerin Ciğerini Biliyoruz(7/10)3

AB dönem başkanlığını yürüten Bulgaristan'ın Varna kenti bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker arasında gerçekleştirilecek zirveye ev sahipliği yapacak.

"ÇİFTE STANDARTA TAHAMMÜLÜMÜZ YOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan'ın Varna şehrine hareketi öncesi basın toplantısında konuştu.

Erdoğan şunları söyledi:

Avrupa Birliği ile köklü ilişkilerimiz var. Muhataplarımıza çifte standarta tahammülümüzün olmadığını hatırlatacağız. Avrupa birliği bizim gösterdiğimiz sadakati göstermedi. Müzakere sürecindeki suni engellerin kaldırılması beklentisini AB liderlerine ileteceğiz. AB'ye üyelik stratejik hedefimiz.

Niyetini, gâyesini ve ciğerini çok iyi bildiğimiz çevrelerin, Türkiye'nin AB'de tam üye olarak hak ettiği yeri almasına mani olmalarına izin vermeyeceğiz.

Ayrıntılar Geliyor..

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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