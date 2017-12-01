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Erdoğan'dan ABD'deki davayla ilgili çarpıcı yorum: Doğru olanı yaptık

ERDOĞAN'DAN ABD'DEKİ DAVAYLA İLGİLİ ÇARPICI YORUM: DOĞRU OLANI YAPTIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki Zarrab davasıyla ilgili "Davadan ne çıkarsa çıksın biz doğru olanı yaptık. Ambargoyu biz delmedik." dedi.

Tarih : 01 Aralık 2017, 06:30
Puan Ver : Erdoğan'dan Abd'deki Davayla İlgili Çarpıcı Yorum: Doğru Olanı Yaptık(7/10)3

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki Zarrab davasıyla ilgili "Davadan ne çıkarsa çıksın biz doğru olanı yaptık. Ambargoyu biz delmedik." dedi. Kılıçdaroğlu'nun iddialarıyla ilgili de konuşan Erdoğan "Bu hamlesinin bedelini ödeyecek." diyerek geri adım atmadı.

MİLLETVEKİLLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle parti genel merkezinde bir araya geldi. Toplantıya Adıyaman, Ağrı, Amasya, Antalya, Artvin, Bartın, Bingöl, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Giresun, Iğdır, Kırıkkale, Konya, Trabzon, Mersin, Zonguldak illerindeki AK Parti vekillerinden 51 kişi katıldı. Toplantıda Başbakan Binali Yıldırım ile AK Parti Grup Başkanvekilleri de bulundu. Toplantıda 21 vekil söz aldı. Vekillere Rıza Sarraf davası ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarıyal ilgili açıklamalarda bulundu."

"BİZ DOĞRU OLANI YAPTIK"

Sarraf davası ile ilgili "Davadan ne çıkarsa çıksın biz doğru olanı yaptık. Ambargoyu ihlal etmedik. Biz ABD'ye bu yönde taahhütte bulunmadık. Dünya ABD'den ibaret değil. Bizim İran ile ticari ve eneji konularına ilişkimiz var." dedi.

"BEDELİNİ ÖDEYECEK"

Kılıçdaroğlu'nun iddialarıyla ilgili de konuşan Erdoğan "Bu hamlesinin bedelini ödeyecek" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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