ERDOĞAN'DAN ABD'DEKİ DAVAYLA İLGİLİ ÇARPICI YORUM: DOĞRU OLANI YAPTIK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki Zarrab davasıyla ilgili "Davadan ne çıkarsa çıksın biz doğru olanı yaptık. Ambargoyu biz delmedik." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki Zarrab davasıyla ilgili "Davadan ne çıkarsa çıksın biz doğru olanı yaptık. Ambargoyu biz delmedik." dedi. Kılıçdaroğlu'nun iddialarıyla ilgili de konuşan Erdoğan "Bu hamlesinin bedelini ödeyecek." diyerek geri adım atmadı.
MİLLETVEKİLLERİYLE BİR ARAYA GELDİ
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle parti genel merkezinde bir araya geldi. Toplantıya Adıyaman, Ağrı, Amasya, Antalya, Artvin, Bartın, Bingöl, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Giresun, Iğdır, Kırıkkale, Konya, Trabzon, Mersin, Zonguldak illerindeki AK Parti vekillerinden 51 kişi katıldı. Toplantıda Başbakan Binali Yıldırım ile AK Parti Grup Başkanvekilleri de bulundu. Toplantıda 21 vekil söz aldı. Vekillere Rıza Sarraf davası ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarıyal ilgili açıklamalarda bulundu."
"BİZ DOĞRU OLANI YAPTIK"
Sarraf davası ile ilgili "Davadan ne çıkarsa çıksın biz doğru olanı yaptık. Ambargoyu ihlal etmedik. Biz ABD'ye bu yönde taahhütte bulunmadık. Dünya ABD'den ibaret değil. Bizim İran ile ticari ve eneji konularına ilişkimiz var." dedi.
"BEDELİNİ ÖDEYECEK"
Kılıçdaroğlu'nun iddialarıyla ilgili de konuşan Erdoğan "Bu hamlesinin bedelini ödeyecek" ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Yalancı Bahar Bitti, Hava Hızla Soğuyor!
- Chp'ye Sızdırılan Kripto Fetö'cünün, Aylık 2 Bin 200 Lira Aldığı Ortaya Çıktı
- Türkiye'ye Sığınan Ypg Sözcüsü: Pkk, Abd'yle Anlaşarak Deaş'lıların Kaçmasına İzin Verdi
- Zarrab'la İlgili Şüpheleri Arttıran Gelişme!
- Doktor Sırasında Tanıştılar, Evleniyorlar. Erkek 92, Kadın 85 Yaşında!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
- Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
- İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
- Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
- Şehir Doldu, Yer Altına Katlı Mezarlıklar İnşa Ediyorlar
Bu Haberle İlgili Yorumlar