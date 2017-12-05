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ERDOĞAN'DAN ABD'DEKİ ZARRAB DAVASI İÇİN ÇARPICI TESPİT: CAMBAZA BAK CAMBAZA OYUNU


Erdoğan'dan ABD'deki Zarrab Davası İçin Çarpıcı Tespit: Cambaza Bak Cambaza Oyunu
Tarih : 05 Aralık 2017, 13:00
Puan Ver : Erdoğan'dan Abd'deki Zarrab Davası İçin Çarpıcı Tespit: Cambaza Bak Cambaza Oyunu(8/10)4

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında Reza Zarrab davasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Amerika'da ülkemizdeki 28 Şubat dönemine benzer bir süreç yaşanıyor. Bizim muhatabımız sayın Trump'tır ve öyle de kalacaktır." diye konuştu.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

KILIÇDAROĞLU'NA İSTİFA ÇAĞRISI

MGK'nın kasım ayı olağan toplantısına başkanlık ettim. Çarşamba günü 375 eseri ülkemize kazandırdık. Ana muhalefet partisini başındaki zatın, grup kürsüsüden sallandığı kağıtların yalan olduğunu ifade ettik. İpliğini pazara çıkardık. Buradan bir kez daha söylüyorum. Cumhurbaşkanının ve yakınının bu tür dolandırıcılıklarla asla alakası ve işi yoktur. Yurt dışına gönderilmiş herhangi bir paraları da söz konusu kesinlikle değildir. Ana muhalefetin, ana hıyanetin başındaki zata çağrımı tekrarlıyorum. İddiasını ispat etmiş olsaydı ben siyaseti bırakacaktım, Cumhurbaşkanlığı'ndan ayrılacaktım. Aynı onurlu tavrı kendisinden bekliyorum. Salı gününden bu yana CHP'nin başında bulunduğu her günü bu zatın sözünü tutamadığı halde gereğini yapmadığı bir zaman olarak kaydediyorum. Bu zatın "Yüzde 40 oy alamazsam gereğini yaparım" dediğini, ekranlar buna şahit, kılını kıpırdatmadığını da biliyoruz. Geçen hafta uyuşturucu kullanımı ile ilgili Meclis araştırma önergesi verdik, AK Partililer reddetti dedi. Halbuki bu önerge 2 Kasım'daki oturumda AK Parti'nin desteği ve katkısı ile kabul edilmiştir. Yalanlarla öylesine beyni bulanmış ki gerçek hayatta neler olup bittiğinden haberi yok. Bu zat şimdi de Amerika'nın ülkemize karşı silah gibi kullanmaya çalıştığı Zarrab davası ile ilgili açıklamalar yapacakmış. Madem bu mesele ile ilgili birkaç hususu paylaşmak isterim.

AMERİKA'DAKİ ZARRAB DAVASI

Amerika'daki dava, hukuk, adaletle ilgili olmayan bir cambaza bak cambaza oyunudur. Pek çok kuş birden vurulmak hedefleniyor. Birisi, Suriye ve Irak'taki projeye hız verilmek istenmesidir. Davanın projesi Amerikan yönetimi içindeki bir gruba aittir. Amerika'da ülkemizdeki 28 Şubat dönemine benzer bir süreç yaşanıyor. Eski yönetim bakiyesi bir grubun ülkemiz konusunda Trump yönetiminin iradesine aykırı olarak yönetim izlediği anlaşılıyor. Bizim muhatabımız sayın Trump'tır ve öyle de kalacaktır. Bizi yargılamalarının niyeti onbinlerce kilometrelik terör koridorudur. Şantaj aracı olarak kullanmak üzere gündemde tutulduğu açıkça görüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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