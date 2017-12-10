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Erdoğan'dan Abd'ye Atatürklü Tarihi Cevap
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ERDOĞAN'DAN ABD'YE ATATÜRKLÜ TARİHİ CEVAP


Erdoğan'dan ABD'ye Atatürklü tarihi cevap
Tarih : 10 Aralık 2017, 01:50
Puan Ver : Erdoğan'dan Abd'ye Atatürklü Tarihi Cevap(10/10)6

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen İnovasyon ve Girişimcilik Haftası Kapanış Töreni'nde konuştu. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, 1922 yılında yayınlanan ABD gazetelerinin Atatürk'ü "Korkunç Türklerin, en korkuncu" olarak tanımladığını hatırlatarak "Bugün de aynı algı operasyonlarını yapıyorlar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Dolu dolu bir haftayı geride bırakan etkinliğimizin önümüzdeki yıllarda daha da zenginleşeceğine inanıyorum. Hedeflere ulaşmak için kamunun destekleri yanı sıra girişim sermayesi fonunu da hayata geçirmeliyiz. Basiretli iş adamlarımızı tecrübelerini genç iş adamlarına ve girişimcilere aktararak destek vermelidir. Büyük şirketlerin kurduğu girişim sermayesi fonları dünya genelinde 13 milyar doların üzerinde. Ülkemizdeki büyük şirketler girişimcilere yatırım yapmalı.

ERDOĞAN'DAN ABD'YE TARİHİ CEVAP

Tüm algı operasyonlarına rağmen Türkiye sahip olduğu büyük potansiyeller yolunda sahip olduklarını güçlendirerek yoluna devam ediyor. Yurt dışına da üretim yapan bunun için yerli tedarik ağını kullanan yatırımcı sayısının artması ortada koyuyor ki: Ülkemizde ortaklık kurabilecekleri, ARGE kapasitelerinden yararlanacakları çok sayıda ortak bulabilecektir.

Şimdi sizlere bu konuda tarihten bazı örnekler vereceğim.

16 Eylül 1922 tarihli bir ABD gazetesinde, İstanbul, Muhammedi inanışın merkezi, Atatürk de İslam'ın yeni lideri olarak anılıyor. İlginç değil mi? Bir yere daha geliyorum, 10 Ekim 1922 tarihli gazete, Mustafa Kemal'i korkunç Türklerin, en korkuncu olarak nitelendiriyor. Bu haberlerin bugünkülerden farkı var mı? Dün böyle yaptılar, bugünde aynısını yapıyorlar. Değişen bir şey yok.

"ALGI OPERASYONUYLA ÇELME TAKMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Küresel ekonomide rakiplerimiz ve dostlarımız elbette olacak. Algı operasyonuyla çelme takmak isteyenler ise bunun altında kalacaktır.

Önemli olan ihtiyaçları tespit etmek ve buna uygun pratik çözümler üretmektir. Bizim insanımızın ürettiği bazı çözümlerin ticaret alanına taşınmaması akıl alır gibi değil."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Erdoğan  Dan  Abd  Ye  Atatürklü  Tarihi  Cevap    haber

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