Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs kararıyla ilgili olarak ABD'ye rest çekti: İsrail bir işgal devletidir. Amerikanın Kudüs ile ilgili kararının bizim nazarımızda hiçbir hükmü, geçerliliği yoktur.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen İnovasyon ve Girişimcilik Haftası Kapanış Töreni'nde konuştu. Kudüs meselesine değinen Erdoğan, "İsrail bir işgal devletidir. Amerikanın Kudüs ile ilgili kararının bizim nazarımızda hiçbir hükmü, geçerliliği yoktur." dedi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

ABD'NİN SKANDAL KUDÜS KARARI

"Tarih dünde kalırsa yazık, tarihi geleceğe taşımak çok önemli. Trump'ın verdiği karar talihsiz bir karardır. ABD'nin Kudüs kararı ne Uluslararası hukukla ne adaletle ne de bölgenin gerçeğiyle etkilidir.

"İSRAİL BİR İŞGAL DEVLETİDİR"

ABD'nin de altında imzası olan BMGK'nın kararını son açıklamayla Amerika yok saymıştır. İsrail bir işgal devletidir. Şu anda polisiyle oradaki gençleri, çocukları adeta terör estirerek vuruyorlar. F-16'larla Gazze'ye saldırıyorlar. Niye? Ben güçlüyüm. Şunu açık ve net söylüyorum: Güçlü olmak haklı olmak anlamına gelmez. Haklı olan güçlüdür. Bu karar bölgeyi tahrik ve tahrib etmektedir.

"BU KARARIN HÜKMÜ VE GEÇERLİLİĞİ YOKTUR"

Trump 'Ben yaptım oldu' anlayışıyla bir yerlere gitmek istiyor. Güçlü olmak size bu hakkı vermez.

Amerikanın Kudüs ile ilgili kararının bizim nazarımızda hiçbir hükmü, geçerliliği yoktur. Alınan karar tam anlamıyla bir provokasyondur. Kudüs gözbebeğimizdir. Bizim için kırmızı çizgidir. Mekke ve Medine ne ise diğer yarısı da Kudüs'tür.

Müslümanlar gibi hristiyanların haklarını da ayaklar altına alan bu karara rıza göstermeyeceğiz."

Kaynak: haberinburada