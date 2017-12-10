Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sivas'ta AK Parti 6. Olağan İl Kongresinde önemli açıklamalar yaptı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasıyla ilgili konuşan Erdoğan, "İİT dönem başkanı olarak, İstanbulumuzda İslam ülkelerinin liderlerini, hükümet başkanlarını olağanüstü bir zirvede bir araya geyiriyoruz. Burada belirleyeceğimiz yol haritası ile kararın hayata geçirilmesinin hiç de öyle kolay olmayacağını göstereceğiz. Trump'ın açıklaması bizim için yok hükmündedir." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"SİZLER 16 NİSAN GÜNÜ BİR KEZ DAHA TARİH YAZDINIZ"

Sevgili Sivaslılar, değerli dava arkadaşlarım, sevgili gençler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizlerle bir araya gelmekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Tüm yiğidoları gönülden selamlıyorum. Her bir vatandaşıma selam ve muhabbetlerimi iletiyorum.

16 Nisan halk oylamasında yüzde 71.3 ile 'Evet' diyen tüm Sivaslı kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Sizler 16 Nisan günü bir kez daha tarih yazdınız. Sizler yzüde 71.3 oy oranı ile güçlü Türkiye'nin yolunu açtınız. Sivaslı kardeşlerim aynı başarıyı 2019 yılındaki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili seçimde de tekrarlayacaktır, hiç şüphem yok.

"SİVAS İL KONGREMİZ ÇOK ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI"

Sivas İl Kongremizi çok önemli bir dönüm noktası olarak görüyorum. Kongremizin şehrimiz için, ülkemiz, milletimiz, bölgemiz için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Toplam bedeli 800 trilyon lira olan 53 eser ve hizmetin Sivaslı kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserleri kazandıran tüm kurumlarımızı gönülden tebrik ediyorum. Gecemizi gündüzümüze katarak Türkiye'yi 2023 hedeflerine adım adım taşıyacağız.

"BİRİLERİ İSLAM DÜNYASINI GÖZYAŞINA BOĞMAK İÇİN UĞRAŞIYOR"

Son yıllarda bölgemizde meydana gelen hadiseler, millet ve ümmet olarak ne kadar ağır bir imtihandan geçtiğimizi ortaya koyuyor. Ülkemizin merkezinde yer aldığı coğrafya kasvetli günler yaşıyor. Irak meselesinde mesafe aldığımıza sevinirken ertesi gün Körfez'den sıkıntılı haberler geliyor, bir anda bu sefer Pakistan'da sıkıntılar yükseliyor. Somali'de açlığa çözüm bulduk derken bu kez Yemen, Arakan'daki mazlumların feryatları ile yüreğimiz dağlanıyor. Suriye krizini hal yoluna koymak için adım attığımız günlerde Kudüs'te yeni bir provokasyon önümüze çıkıyor. Türkiye barış, istikrar ve güvenlik için çalıştıkça birileri de çatışma ve savaş için gayret gösteriyor. Birileri İslam dünyasını gözyaşına boğmak için çalışıyor. Bu amaçla etnik ve mezhebi farklılıkları kışkırtıyorlar. Terör örgütlerini en modern silahlarla donatıyorlar. Kirli planlarını gerçekleştirmek için asırlardır altında kendi imzaları olan BM kararlarını dahi ayaklar altına almaktan çekinmiyorlar. Paçavraya çevrilmeyen prensip kaldı mı? Yapılmadık provokasyon kaldı mı?

"BİZDEN TESLİMİYET YOLUNU SEÇMEMİZİ İSTİYORLAR"

İnsanlık son birkaç yılda gördüğü çifte standarda, tarihinin pek az döneminde şahit olmuştur. Sözde ileri demokrasi beşiği ülkeler, en temek hal ve özgürlükler katlediliyor. Bizden sessiz kalmamızı, köşemize çekilmemizi istiyorlar. Bizden değerlerimizi ayaklar altına alarak teslimiyet yolunu seçmemizi istiyorlar. Müslüman, hele de Türk ise cesur insandır. Bu böyle biline. Biz kim var diye seslenilince sağına ve soluna bakmadan ben varım diye haykırmayı hayatının merkezine yerleştirmiş insanlarız.

"BU MİLLETİN GEÇMİŞİNDE ASLA HOLOKOST YOKTUR, SOYKIRIM YOKTUR"

Tavrımızı muhataplarımızın kimliğine göre değil, haklı mı haksız mı olduğuna bakarak belirleriz. Zalim öz kardeşimiz de olsa karşısına çekilmekten çekinmeyiz. 1492 yılında, ey İsrail, Yahudiler İspanya'dan göçe zorlandığında onlara kapılarını açan biz olduk. 19. yüzyılda Yahudiler Rusya'da yaşadıkları baskılar karşısında yine kurtuluşu Osmanlı'ya sığınmakta buldular. Bu konuda bir Alman seyyah şöyle tespitte bulunuyor: "Yeryüzünde Yahudiler herhangi bir memlekette kovuldular mı, doğru Türkiye'ye sığınırlar."

Bu milletin geçmişinde asla holokost yoktur, soykırım yoktur, bunu böyle biliniz. Bu milletin tarihinde etnik temizlik yoktur. Katliam, zulüm, işkence yoktur. Sömürgecilik yoktur, çiğ süt içmedik ki karnımız ağrısın. Alnımız ak, başımız dik. Böyle yürüdük, böyle yürüyoruz. Bu millet tavrını birilerinin cüssesine göre belirlemeyecek kadar cesur bir millettir. Biz birilerinin tehditlerinden, şantajlarından yılacak bir millet değiliz.

"İİT TOPLANTISINDA KARARIN HAYATA GEÇİRİLMESİNİN KOLAY OLMAYACAĞINI GÖSTERECEĞİZ"

Biz mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz. Bu anlayış ile ilk kıblemiz gözbebeğimiz Kudüs konusunda tüm imkanlarımızı sonuna kadar kullanacağız. Amerika'nın kararını ilan edeceğini açıkladığı salı gününden bu yana yoğun bir telefon diplomasisi yürüttük. Amerika'nın bu adımının tamamiyle evangelist bir yaklaşım olduğunu da ortaya koymak durumundayım. Ne uluslararsı hukukla, ne diplomasi ile ne de insanlıkla bağdaşmadığını dile getirdik. Çarşamba günü İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) dönem başkanı olarak, İstanbulumuzda İslam ülkelerinin liderlerini, hükümet başkanlarını olağanüstü bir zirvede bir araya geyiriyoruz. Burada belirleyeceğimiz yol haritası ile kararın hayata geçirilmesinin hiç de öyle kolay olmayacağını göstereceğiz. Trump'ın açıklaması bizim için yok hükmündedir. Orayı başkent olarak ilan etmeniz, binanızı oraya taşımanımız yok hükmündedir.

Yarın akşam sayın Putin ile de hem bu meseleyi hem de Suriye meselesini etraflıca değerlendireceğiz.

"İSRAİL TERÖR DEVLETİDİR, TERÖR"

1947-67 arasında Filistin küçülmeye başladı. 1967'de İsrail iyice büyüdü. Geliyoruz bugüne. Mevcut durum. Şu anda İsrail ne oldu, bugün ve Filistin ne oldu? Filistin mazlum, mağdur. İsrail tam bir işgal devleti. Dünyanın almış olduğu hiçbir kararı bugüne kadar bu İsrail tanımamıştır. Şimdi de Amerika ve İsrail 1980 BM kararı, Amerika ve İsrail'in dışında buna uyan yok. İsrail terör devletidir, terör. 14 yaşındaki çocuğu, gözleri bağlı olarak bu teröristler bakın ne halde sürüklüyorlar.

Kudüs, İstanbul'un kardeşi, Konya'nın, Sivas'ın, Diyarbakır'ın dostudur. Kudüs, bizim gözümüzün nurudur. Çocuk katili bir ülkenin insafına terk etmeyeceğiz. İşgal ve yağmadan başka hiçbir değeri olmayan bir devletin insafına da bırakmayacağız. Mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz.

Kaynak: haberinburada