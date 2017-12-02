Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kars 6. Olağan İl Kongresinde konuşuyor.

Erdoğan, ABD görülen Zarrab davasına atıfta bulunarak "Kimisi Hans'ın kulu kölesi oluyor, kimisi George'un kölesi oluyor. Kimisi sahte kurulan mahkemelerde güya benim ülkemi yargılıyor. Boşuna uğraşmayın. Sanal mahkemelerde FETÖ denilen alçağın uydurma temsilcileriyle kurulan mahkemeler asla benim ülkemi mahkum edemez." dedi.

"EĞİLİRSENİZ HAKKIM HELAL DEĞİL"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Makamınız mevkiniz paranız pulunuz değil sadece ittika. Şu Kars Kalesi'nden bakınca bu şehre hayran olmamak mümkün değil. Biz ne zaman eğildik ki? Beşer planında kimsenin karşısında bugüne kadar eğilmedik. Biz sadece ve sadece rükuda ve secdede eğildik başkası asla. Ben inanıyorum ki hiçbir zaman ne paranın ne pulun ne de beşeri bir ilişkinin önünde eğilmeyeceksiniz. Eğilirseniz hakkım helal değil.

"SANAL MAHKEMELERİNİZ BENİM ÜLKEMİ MAHKUM EDEMEZ"

250 şehidimiz olur 2 bin 193 gazimiz olur ama birileri Amerika'ya gider birileri Batı'nın değişik ülkelerine gider ama bu ülkenin asıl sahipleri burada kalır. Biz buradayız onlar nerede? Kimisi Hans'ın kulu kölesi oluyor, kimisi George'un kulu kölesi oluyor, kimisi kurulan sahte mahkemelerde yargılanmak suretiyle güya benim ülkemi yargılamaya kalkıyor. Boşuna uğraşmayın. Bizim abdestimizden şüphemiz yok ki namazımızdan şüphemiz olsun. Öyle sanal oluşturulan mahkemelerle, o Feto denilen alçağın uydurma temsilcileriyle kurulan mahkemeler asla benim ülkemi mahkum edemez."

Kaynak: haberinburada