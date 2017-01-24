

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Afrika turu kapsamında Mozambik'i ziyaret etti. Erdoğan ve Mozambik Cumhurbaşkanı Filipe Nyusi'nin görüşmesinin ardından iki lider bir açıklama yaptı.







Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:







"Bugün gerek ikili gerekse heyetler arası yaptığımız görüşmelerle iki ülkenin ilişkilerinde bugüne kadar gelinen noktayı değerlendirdik. Türkiye'den ilk defa Mozambik'e bir cumhurbaşkanı olarak ben geliyorum. Bundan sonraki sürecin çok daha farklı yürüyeceğine inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı ile 2014 yılında bir araya gelmiş ve özel bir görüşme yapmıştık. Bu tarihi ziyaretin iki ülkenin ilişkilerini güçlendirmesi temennimdir. Mozambik zor günleri geride bırakmış, aydınlık yarınlara bakan bir ülkedir. Birlik ve dayanışma olduğu sürece Mozambik'in geleceği aydınlık olacaktır. Bu ülkenin içinde bulunduğu bazı güçlüklerin geçici olduğu kanaatindeyim. 2030 hedefleri doğrultusunda çabalarını sürdürmekte olan bir ülkedir. Biz de Türkiye olarak bu süreçte Mozambikli dostlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bölgesel ve uluslararası konularda yaşadığımız tecrübelerimiz var. 11 yıllık başbakanlık ve 3 yıllık cumhurbaşkanlığı dönemimde edindiğim tecrübeleri sayın başkanla paylaştım. Özellikle ekonomideki sıkıntıları nasıl aştığımızı, IMF ile ilgili düşüncelerimi paylaştım. Göreve geldiğimizde bizim borcumuz 23.5 milyar dolardı, Mozambik'in ise şu an 1.5 milyar dolar. Biz buradan nasıl sıyrıldık, bunu paylaşma fırsatımız oldu.







kaynak:habertürk