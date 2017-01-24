Kaymakamlar Sınavı Nasıl Kazandıklarını İtiraf Etti
Erdoğan'dan Afrika'da Fetö Uyarısı!
Pakistan'dan Karadan Karaya Füze Denemesi
Fenerbahçe İçin Flaş İddia: Charlie Adam!
İran'dan Türkiye'ye Doğalgaz İndirimi
Akom'dan İstanbul İçin Kritik Uyarı Geldi
İngiltere Başbakanı Türkiye'ye Geliyor
Nakit Ödemeye Bye Bye Diyoruz!
İran'dan Kritik Türkiye Açıklaması!
Yerli Otoda Bir Değil Dört Babayiğit Olacak
Açıkalın, Müge Dağıstanlı'ya Evlenme Teklif Etti
Beşiktaş'tan Demba Ba Bombası!
Ardahan'da Cumhurbaşkanına Hakarete 5 Tutuklama
Fetö'den Aranan Kadın Cezaevinde Yakalandı
Diş Fırçası Asla Islatılmamalı Çünkü…
Merkez'in Faiz Kararına Dolar Nasıl Tepki Verdi?
Hasankeyf'te Pkk'nın Silahları Bulundu
'saddam'ın Saray'ı Deaş'tan Alındı
Galatasaray'da Chedjou Affedildi!
Merkez Bankasından Faiz Kararı

ERDOĞAN'DAN AFRİKA'DA FETÖ UYARISI!


ERDOĞAN'DAN AFRİKA'DA FETÖ UYARISI!
Tarih : 24 Ocak 2017, 17:05
Puan Ver : Erdoğan'dan Afrika'da Fetö Uyarısı!(6/10)6


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Afrika turu kapsamında Mozambik'i ziyaret etti. Erdoğan ve Mozambik Cumhurbaşkanı Filipe Nyusi'nin görüşmesinin ardından iki lider bir açıklama yaptı.



Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:



"Bugün gerek ikili gerekse heyetler arası yaptığımız görüşmelerle iki ülkenin ilişkilerinde bugüne kadar gelinen noktayı değerlendirdik. Türkiye'den ilk defa Mozambik'e bir cumhurbaşkanı olarak ben geliyorum. Bundan sonraki sürecin çok daha farklı yürüyeceğine inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı ile 2014 yılında bir araya gelmiş ve özel bir görüşme yapmıştık. Bu tarihi ziyaretin iki ülkenin ilişkilerini güçlendirmesi temennimdir. Mozambik zor günleri geride bırakmış, aydınlık yarınlara bakan bir ülkedir. Birlik ve dayanışma olduğu sürece Mozambik'in geleceği aydınlık olacaktır. Bu ülkenin içinde bulunduğu bazı güçlüklerin geçici olduğu kanaatindeyim. 2030 hedefleri doğrultusunda çabalarını sürdürmekte olan bir ülkedir. Biz de Türkiye olarak bu süreçte Mozambikli dostlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bölgesel ve uluslararası konularda yaşadığımız tecrübelerimiz var. 11 yıllık başbakanlık ve 3 yıllık cumhurbaşkanlığı dönemimde edindiğim tecrübeleri sayın başkanla paylaştım. Özellikle ekonomideki sıkıntıları nasıl aştığımızı, IMF ile ilgili düşüncelerimi paylaştım. Göreve geldiğimizde bizim borcumuz 23.5 milyar dolardı, Mozambik'in ise şu an 1.5 milyar dolar. Biz buradan nasıl sıyrıldık, bunu paylaşma fırsatımız oldu.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Erdoğan  Dan  Afrika  Da  Fetö  Uyarısı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER