Batı Trakya Türkleri ile buluşmasında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Niçin bizim başmüftümüzü bizim din görevlilerimiz seçmesin? Bu yanlış bir şey. Bunun Lozan'da yeri yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Gümülcine'de Batı Trakyalı Türkler ile buluşmasında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Niçin bizim başmüftümüzü bizim din görevlilerimiz seçmesin? Bu yanlış bir şey. Bunun Lozan'da yeri yok" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"EN BÜYÜK SORUN DİN ADAMLARI SORUNU! BUNUN LOZAN'DA YERİ YOK"

İyi birer Yunanistan vatandaşı olarak sizler kendinizle birlikte bu ülke için de çalışıyorsunuz. Bunun karşılığında Lozan'daki hükümlere uygun bir davranış beklemek hakkınızdır. Sizlerin Türkçeyi Yunancayı çok iyi konuşan geleneklerini yaşatan bireyler olmanız ülkeniz Yunanistan için de bir kazançtır. Yunanistan'daki en önemli sorunlardan bir tanesi buradaki din adamları sorunudur. Burada atanmış müftü ile işi götürmek isteme anlayışı var bunun Lozan'da yeri yok tam aksine seçilmiş müftünün yeri var. Seçilmiş din adamını kendi ülkemizde uyguluyoruz patrik bizim atamızla görev alan bir insan değildir. Sen Sinod Meclisi tarafından seçilen bir insandır. Niçin bizim başmüftümüzü bizim din görevlilerimiz seçmesin? Bu yanlış bir şey bunun Lozan'da yeri yok. 94 yıl geçti burada bir güncelleme gerekir dedik. İşte başmüffülük eğitim öğretim sıkıntısı. İstanbul'da patrik yurtdışına çıkmak istese Eyüp Kaymakamlığı'nın iznine tabiidir. Ama biz bunu uygulamıyoruz. Burada ise başka uygulamalar görüyoruz.

"AHİM KARARLARININ UYGULANMASINI BEKLİYORUZ"

Sizlerin, Lozan Anlaşması, Avrupa Birliği müktesabatı ve evrensel insan hakları anlayışına uygun olarak her türlü imkandan yararlanmanızı istiyoruz. Bu çerçevede, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının uygulanmasını bekliyoruz.

"BU EMANETLERİ GÖZÜMÜZ GİBİ KORUMALIYIZ"

Lozan Antlaşması, her iki ülkede yaşayan azınlıkları, ülkemize ve Yunanistan'a emanet etmiştir. Bu emanetleri gözümüz gibi korumalıyız. Biz sorumluluklarımızın farkındayız. Yunanistan'ın da farkında olduğunu düşünüyoruz.

Azınlıklar kavramı içerisinde burada Müslüman azınlık noktasından mı hareket yoksa Türk azınlık noktasından mı hareket. Bana göre bizim ortak paydamız zaten İslamdır dedim. Dolayısıyla Türkü ile Pomak'ı ile biz biriz beraberiz. Yaradılanı yaradandan ötürü sevdik mi bitti iş.

ASİMİLE VURGUSU

Bizim isteğimiz şudur. Yunanistan devleti, benim soydaşlarımdan asimile olmasını istememeli. Entegrasyon ayrı bir konu ama asimile olmasını istememeli. Çünkü biz, hiçbir farklı etnik unsurdan bunu bugüne kadar istemedik ve istemeyiz.

Kaynak: haberinburada