ERDOĞAN'DAN BAYKAL'A HASTANEDE TAZİYE ZİYARETİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da tedavi gören eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ı ziyaret etti. Ziyarette TBMM Başkanı Kahraman ve Sağlık Bakanı Demircan'da hazır bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi tedavi gören eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı ziyaret etti. Ziyarette TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'da hazır bulundu.
Kaynak: haberinburada
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