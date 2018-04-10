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Erdoğan'dan Baykal'a hastanede taziye ziyareti

ERDOĞAN'DAN BAYKAL'A HASTANEDE TAZİYE ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da tedavi gören eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ı ziyaret etti. Ziyarette TBMM Başkanı Kahraman ve Sağlık Bakanı Demircan'da hazır bulundu.

Tarih : 10 Nisan 2018, 22:50
Puan Ver : Erdoğan'dan Baykal'a Hastanede Taziye Ziyareti(6/10)2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi tedavi gören eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı ziyaret etti. Ziyarette TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'da hazır bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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