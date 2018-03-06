Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Doğu Guta'daki gelişmeler yenilir yutulur mu? İnsanlığa sığar mı? BMGK'da karar alınıyor. Batsın sizin kararınız. İşleme konulmayan kararın insanlık için ne anlamı var? Siz insanlığı kandırıyorsunuz." diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar:

AK Parti TBMM Grup Toplantısının partimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum.

AFRİKA ÜLKELERİ İLE TEMASLAR

Geçtiğimiz hafta pazartesi günü başlayıp cumartesi sabah doğru biten uzun bir Afrika seyahatimiz oldu. Cezayir, Moritanya, Senegel ve Mali'de verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Bir kısmında iş adamlarımız da bize refakat ederek önemli görüşmeler gerçekleştirdiler.

Gelecek nesillere daha iyi bir ortak miras bırakabilmek için Kuzey Afrika'nın parlayan yıldız olarak gördüğüm Cezayir ile bu tür temasları sıklaştırmamız gerekiyor. Milli enerji şirketi ile Adana'da yapılmakta olan 1 milyar dolarlık petro kimya yatırımını yeni dönemin habercisi olarak kabul ediyorum.

Moritanya'da şahit olduğumuz manzara bize sorumluluklarımızı bir kez daha hatırlattı. Batı Afrika'nın en önemli ülkelerinden olan Senegal iyi ilişkilere sahip olduğumuz bir ülke. Afrika'nın çoğu yeri gibi gerçekten yoksulluğun sürdüğü bu ülke ile her alanda yapılabilecek çok işimizin olduğunu da düşünüyoruz. Seyahatimizin son durağı Mali, tüm ülkeler içinde en sıkıntılı olanıydı. Bu ülkeye de Cumhurbaşkanı düzeyindeki ilk ziyaretimizi gerçekleştirerek Cumhurbaşkanı ile, halklarımız arasındaki ilişkilerimizi geliştirme kararını aldık.

"ÜLKELERİN ORTAK ÖZELLİĞİ 15 TEMMUZ'DAKİ SAMİMİ DESTEK"

Ülkelerin ortak bir özelliği de 15 Temmuz'da ülkemize verdikleri güçlü ve samimi destektir. Bu ülkeler FETÖ okullarını kısa sürede Maarif Vakfımıza devrederek samimiyetlerini sözde bırakmamışlardır. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Bir başka gerçek de Afrika'da FETÖ'nün ülkemize ne kadar büyük bir zaman ve birikim kaybettirdiğidir. Tahribatını silmek hem de tüm ilişkileri yeni baştan kurmak için çalışıyoruz. Acil durumlarda elbette balık da vereceğiz ama asıl olarak balık tutmayı öğreteceğiz.

Bize yıllarca hep kara diye öğretilen Afrika'nın aslında ne kadar renkli, aydınlık bir yer olduğunu gördükçe, bu kıtayı sömürenlerin vicdansızlıklarını, ahlaksızlıklarını çok daha iyi anlıyoruz. Bu algının Senegal'deki Goree Adası'nda sembolleştiği şekilde, insanlara yapılan zulmü örtme gayretinin ürünü olduğu açıktır. Afrika'nın en güneyine gireceğiz. Kıtada ayak basmadık yer bırakmayana kadar durmayacağız. Dinlenmeyeceğiz.

"AFRİN'DE 700 KİLOMETREKARENİN ÜZERİNDE ALAN TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ"

Türkiye bir yandan ilişkilerini geliştirmek için çabalarken diğer yandan ekonomisini güçlendirmeye, güvenlik politikalarını hayata geçirmeye devam ediyor. Bir süredir Suriye'deki gelişmeler yer alıyor. Zeytin Dalı Harekatı'nda yer alan bütün güvenlik güçlerimize rabbimden muvaffakiyet diliyorum. Şüphesiz ki sefer bizden, zafer Allah'tandır. Şu ana kadar 700 kilometrekarenin üzerinde bir alan teröristlerden temizlendi ve bizim kontrolümüz altında. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı son aldığım rakam 2872. TSK ve Jandarma'dan 41 askerimiz ile ÖSO'dan 159 kardeşimiz şehit oldu. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarıma ve milletimize baş sağlığı diliyorum.

"CİNDERES'E BASKI ARTMIŞ DURUMDA, ÇOK YAKINDA BURASI DA TEMİZLENECEK"

Döktüğü kanın tek damlası dahi boşa gitmeyen bizim askerimizin yattığı toprak da tuttuğu bayrak da bellidir. Ruhunu ve bedenini kirli pazarlıkların amacı etmiş geberip giden teröristleri kimse hatırlamayacak. Zeytin Dalı Harekatı'nda gelinen nokta itibarıyla terör örgütünün sınırlarımız ile irtibatı artık tamamen kesilmiş durumda. Örgütün direniş gösterdiği yerler arasındaki Raco ve Şeyh Hadid teröristlerden temizlendi. Hem bölgenin kontrolü hem de örgütün harekat kabiliyeti kapsamında kritik öneme sahip Meydanlı Barajı'nın ele geçirilmesidir. Cinderes'e baskı artmış bulunuyor. Teröristler sıkıştırılıyor. Çok yakında burası da temizlenecek. Afrin şehir merkezinin kuşatması önündeki büyük engellerden biri de ortadan kalkmış olacak. Harekatın bundan sonraki kısmının çok daha hızlı şekilde yürüyeceğine inaniyorum.

"SİVİLLERİN ZARAR GÖRDÜĞÜNÜ KİMSE İDDİA EDEMEZ"

Tüm komutanlarımıza a'dan z'ye şükranlarımı sunuyorum. Ana muhalefetin temsilcileri ÖSO'ya terör örgütü yakıştırmasını yapacak kadar densiz olsalar da bizim için onlar bizim o mücadeledeki en önemli kardeşlerimizdir. Afrin'de attığımız her adımda karşımıza çıkan manzara yaptığımız operasyonun ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Kasti olarak tek bir sivilin zarar gördüğünü kimse iddia edemez, ispatlayamaz. Başka yerlerde gerçekleştirilmiş zulümleri gösterenlerin maskesi ortaya çıkıyor. Ülkemize yönelik iftiraların, yalanların hiçbiri de karşılıksız bırakılmamalı. Dünyanın herhangi bir yerindeki tek bir kişinin bile buna inanarak yanlış kanaatlere sahip olmasına gönlümüz razı gelmez.

"BİZ HER MASUMUN CANINI KURTARMANIN PEŞİNDEYİZ"

Amerika'da yaşayan bir kişi devletinin binlerce kilometre ileride yaptığı operasyonları kendi güvenliğinin gereği olarak görüyor. Türkiye, sınırlarının sıfır noktasında, sınırlarını aşan terör tehditlerine karşı harekete geçtiğinde ise bambaşka bir görüntü çıkıyor. Amerika'nın Afganistan'daki operasyonları 17. yılı geride bıraktı. Kimse Amerika'ya "Bu kadar uzun süre oprasyon mu olur?" diye söyledi mi? Her gün Türkiye'ye "Operasyon uzun sürdü, çekilin" çağrısı yapılıyor. Türkiye'nin topraklarına düşen top ve havan mermisi onların topraklarına tabii ki asla ulaşmayacak. Terör örgütlerinin saldırılarında hayatlarını kaybeden, yaralanan vatandaşlarımızın canı, onların insanlarının canlarından daha mı kıymetsiz. Kapılarını kapattıkları mültecilerin niçin evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını düşünüyorlar mı acaba? Onlar 3-5 mülteciyi alıp almamanın kavgasını veriyorlar.

Avrupa ülkelerinin sahil güvenlikleri sığınmacıların botlarını delip ölüme terk ederken biz ön şart aramaksızın her masumun canını kurtarmanın peşindeyiz. Siz oraya olsa olsa 6. Filolarınız ile uçaklarınız ile gelirsiniz. Siz onları ölüme terk ederken biz her masumun canını kurtarmanın peşindeyiz.

BM'YE DOĞU GUTA TEPKİSİ "BATSIN SİZİN KARARINIZ?"

Türkiye'nin amacının terör örgütleri ve onların arkalarındaki güçler de farkındalar. Bizim bölgeyi asli sahibi olan Suriyelilerin yaşayabileceği güvenli, huzurlu şartlara sahip bir yer haline getirmek istediğimizi herkes biliyor. Bunları onlarla konuştuk. Amerika, Rusya, onlarla da konuştuk. En son gelişmeler Doğu Guta. Doğu Guta'daki gelişmeler yenilir yutulur mu? İnsanlığa sığar mı? BMGK'da karar alınıyor. Batsın sizin kararınız. İşleme konulmayan kararın insanlık için ne anlamı var? Siz insanlığı kandırıyorsunuz. Bu 5 ülkenin sahip olduğu haklara onlar da sahip olsun. Biz bunu dünyada görüştüğümüz liderlere söylediğimizde haklısınız diyor, sesinizi çıkarın dediğimizde hiçbirisi sesini çıkaramıyor. Hamd olsun su Kudüs meselesinde 128 ülke sesini çıkardı, orada tavrını ortaya koydu. Bu tavrı "Dünya 5'ten büyüktür" anlayışını ortaya koymak için dünya ortaya koymalı.

"İSTEDİKLERİ DİPLOMATİK OYUNLARI OYNASINLAR"

Onların tankları, topları, uzaylara giden şusu busu olabilir. Olsun be! Bizim Allah'ımız var. Biz böyle yürüyeceğiz. Ülkemizin sınırları boyunca kurulmaya çalışan terör koridorunun tek bir hedefi olabilir. O da Türkiye'dir. Tüm silahların namluları ülkemize doğrultuldu. Hani dosttunuz ya? Hani biz müttefiktik, hani NATO'da beraberdik. Bunların hepsi aynen deve kuşu gibi. AB ile olan köklü ilişkileri sebebiyle Batı bloğunda yer alan NATO üyesi ülkemize yönelik böyle bir hazırlığın yapılmasını biz nasıl DEAŞ ile güvenlik kaygıları ile izah edebiliriz. Buradaki hedef açık bir şekilde Türkiye'dir. Türkiye'nin toprak bütünlüğüdür. İstedikleri kadar yalan söylesinler, istedikleri diplomasi oyunlarını oynasınlar, biz bu gerçeği görüyoruz.

Sahadaki bütün politikamızı buna göre belirliyoruz. Artık kimin ne dediği değil, ne yaptığına bakıyoruz. Somut uygulamasını görmediğimiz hiçbir görüşmenin, mutabakatın bizim nezdimizde kıymeti harbiyesi yoktur. 81 milyon tek yürek, tek ses olarak ezanımıza, bayrağımıza sahip çıktıysa, dışarıdan gelen tehditleri de aynı şekilde karşılamakta kararlıyız. 15 Temmuz bu konuda milattır. Türkiye 15 Temmuz'dan önceki Türkiye değildir.

Kaynak: haberinburada