Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boufarik Askeri Havaüssü yakınlarına düşen askeri uçakta ölenler için Cezayir Devlet Başkanı Buteflika'ya taziye mesajı gönderdi.

DUYDUĞU DERİN ÜZÜNTÜYÜ DİLE GETİREREK DESTEK VERMEYE HAZIRIZ DEDİ

Erdoğan, Blida vilayetinde askeri nakliye uçağının düşmesi sonucu uçaktakilerin hayatını kaybetmelerinden duyduğu derin üzüntüyü dile getirdiği mesajında, "Bu vahim hadise karşısında ihtiyaç duyulduğu takdirde Cezayirli kardeşlerimize her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu bilmenizi isterim." dedi.

"CEZAYİR HALKINA EN KALBİ TAZİYELERİMİ SUNUYORUM"

Türkiye olarak Cezayirlilerin acılarını paylaştıklarını vurgulayan Erdoğan, "Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve kederli ailelerine metanet diliyor, zat-ı devletleri, aziz kardeşim ile dost ve kardeş Cezayir halkına en kalbi taziyelerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

DÜŞEN KARGO UÇAĞINDA 257 KİŞİ YAŞAMANI YİTİRMİŞTİ

Boufarik Askeri Üssü'nden Beşar vilayetine gitmek üzere havalanan kargo uçağının düşmesi sonucu 257 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Kaynak: haberinburada