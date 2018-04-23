Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP - İYİ Parti işbirliğiyle ilgili "Güneş Motel olayından daha beter bir durum!" dedi.

Gül'ün adaylığı ile ilgili ise Erdoğan, "Bunu ona sorun" cevabını verdi.

Kaynak: haberinburada