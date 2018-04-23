ERDOĞAN'DAN CHP - İYİ PARTİ İŞBİRLİĞİ VE GÜL'ÜN ADAYLIĞINA İLK YORUM
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP - İYİ Parti işbirliğiyle ilgili "Güneş Motel olayından daha beter bir durum!" dedi.
Gül'ün adaylığı ile ilgili ise Erdoğan, "Bunu ona sorun" cevabını verdi.
Kaynak: haberinburada
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