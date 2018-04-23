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ERDOĞAN'DAN CHP - İYİ PARTİ İŞBİRLİĞİ VE GÜL'ÜN ADAYLIĞINA İLK YORUM


Erdoğan'dan CHP - İYİ Parti işbirliği ve Gül'ün adaylığına ilk yorum
Tarih : 23 Nisan 2018, 20:50
Puan Ver : Erdoğan'dan Chp - İyi Parti İşbirliği Ve Gül'ün Adaylığına İlk Yorum(5/10)1

Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP - İYİ Parti işbirliğiyle ilgili "Güneş Motel olayından daha beter bir durum!" dedi.

Gül'ün adaylığı ile ilgili ise Erdoğan, "Bunu ona sorun" cevabını verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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