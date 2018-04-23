Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te yaşanan gerginlik sonrası yaptığı açıklamada, "Aşağıda olsaydım CHP'li Özel'e ağzının payını verirdim." ifadelerini kullandı.

"BANA PARMAĞINI SALLIYOR"

CHP'li Özgür Özel'e tepki gösteren Erdoğan: "Bana parmağını sallıyor. Ben yukarıdaydım aşağıda değildim. Aşağıda oturmuyorum. Oturduğum makam yukarıda ama aşağıda olmuş olsam onun sadece ağzının payını değil ona verilmesi gereken dersin en büyüğünü verirdim çünkü." diye konuştu.

"YAŞANANLAR REZALET"

TBMM Genel Kurulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kahraman'ın başkanlığında özel gündemle toplandı. Meclis'te yaşanan gerginlikler sonrası oturumu terk eden Erdoğan, "Genel Kurul'da yaşananlar rezalet." diyerek tepki gösterdi.

Kaynak: haberinburada