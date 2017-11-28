ERDOĞAN'DAN CHP'YE HİÇ OLMADIĞI KADAR SERT SÖZLER: ANA HIYANET PARTİSİ OLMA YOLUNDALAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında CHP'ye hiç olmadığı kadar sert sözlerle yüklendi: CHP ana muhalefet partisi olmaktan çıkıp hızla ana hıyanet partisi olma yolunda ilerliyor.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. CHP ve Kılıçdaroğlu'na çok sert ifadelerle yüklenen Erdoğan, "CHP ana muhalefet partisi olmaktan çıkıp hızla ana hıyanet partisi olma yolunda hızla ilerliyor." dedi.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
"Geçtiğimiz hafta yine yoğun bir gündemimiz vardı. Elektrik üretim tesislerinin toplu açılış törenini gerçekleştirdik. 1583 tesisi resmen ülkemize kazandırdık. Yıl sonuna kadar 1191 tesisi daha üretime sokacağız. Bu atılımlar sayesinde enerji maliyetlerimizde de ciddi azalma elde ettik. Güneş enerjisinde son ihalede 6.99 dolarlık bir rakam ortaya çıktı. Rüzgarda verilen 3.48 dolarlık teklif de bu alanda bir rekordur. Türkiye yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminde yüzde 32'lik payla, Almanya, Fransa, Çin, Rusya ve Japonya gibi ülkelerin de önüne geçti.
SOÇİ ZİRVESİ
Rusya'nın Soçi kentinde çok önemli bir üçlü zirveye iştirak ettik. Zirvede bölgemizde yaşanan hadiselerin geleceği konusunda çok önemli istişarelerde bulunduk. Kritik kararlar aldık. Üç ülkenin anlayış birliği içinde olması bu zirvenin en mühim sonuçları arasındadır. Suriye'de barışın tesisi hususunda çalışmayı sürdüreceğiz.
ASKERİ OKULLAR
TSK'ya donanımlı subaylar yetiştirme dışında bir işle uğraşmayacaklardır. Bu okullar herhangi bir grubun, ideolojinin değil Türk milletinin okullarıdır. Esasen harp okullarımızda çokdaha önce yapılması gereken köklü reformun bu vesile ile hayata geçirilmiş olması ülkemiz adına önemli bir kazançtır.
TRUMP GÖRÜŞMESİ
Cuma günü ABD Başkanı sayın Trump ile görüşme gerçekleştirdim. Bu uzun zamandır ilk defa ABD-Türkiye ilişkilerinde ortak frekans yakalayabildiğimiz bir görüşmedir. Trump ile YPG'den FETÖ'ye pek çok hususu görüştüğümüz konuşmanın devamını önümüzdeki günlerde tekrar yapacağız.
"KILIÇDAROĞLU'NA ÇAĞRIM NET"
Ana muhalefetin başındaki zatın iftiralarına aynı zamanda hanım kardeşlerimize yönelik iftiralarına da cevap verme fırsatı buldum. Kendisine ya iddialarını ispat etmesi ya da özür dilemesi çağrısı yaptım. İspat ederse benim siyaseti bırakacağımı ve Cumhurbaşkanlığı'ndan ayrılacağımı, ispatlayamazsa da kendisinden siyaseti bırakmasını söyledim. Biraz sonra güya belge açıklayacakmış. Geçmiş konuları ısıtıp ısıtıp yeniden gündeme getirecektir. Kendine bir yerlerden bir şey gönderiliyor. Benim yurt dışına milyonlarca dolarlık paralar gönderdiğimi söylüyor. Belgesi var mı? Yok. Bu çağrılarımın beyhude bir uğraş olduğunun farkındayım ama müfterilere meydanı bırakmamak gerektiğini de biliyorum.
KILIÇDAROĞLU'NA SERT ÇIKTI: FETOPEREST
Coğrafyamızdaki bölücülük faaliyetlerinin önüne geçmek zorundayız. Aksi hale zafer naralarının başka dillerde yapıldığı çarpık düzen kaçınılmazdır. Biz ne kadar kucaklayıcı olmaya çalışıyorsak ana muhalefet partisinin başındaki zat da işi üzülerek söylüyor ki müptezelliğe vurdu. Biz PKK'nın üzerine gideriz, o ise iyi çocuklar diyerek piknik yapan vatandaşlar, arkadaşlar diyerek teröristlere sahip çıkar. Biz FETÖ'nün üzerine gideriz, işi Ankara'dan İstanbul'a yürümeye getirecek kadar başımıza Fetoperest kesilir. Rabia işaretini terör örgütü simgesi sanacak kadar gözü perdelenmiş, beyni sulanmış bir zat var. AB ile anlaşmazlık yaşarız, karşı tarafın ağzı ile konuşuyor buluruz.
ANA HIYANET PARTİSİ
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sıkça andığımız için CHP'den her an Atatürk ve Cumhuriyet karşıtı açıklamalar yapılmasını bekler hale geldik. CHP bu zat eli ile hızla ana muhalefet partisi olmaktan çıkıp ana hıyanet partisi konumuna doğru sürüklenmektedir.
Kaynak: haberinburada
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