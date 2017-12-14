Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstihdam Şurasında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, birçok konuda teşvik ve destek vereceklerini belirterek iş dünyasına, esnafa, yetimlere, engelliye, annelere ve yeşil pasaport sahibi gençlere müjde üstüne müjde verdi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

İŞ DÜNYASINA YÖNELİK TEŞVİK PROGRAMLARI

2017 yılında çalışan başına düşen prim ve vergi desteği her sigortalı için 12 ay olacak şekilde önümüzdeki yılda devam edecek. Kadınlar 18-25 yaş arası gençler ve engelliler bu sistemden bir buçuk yıl süreyle yararlanabilecek. Buradaki rakamlar yeni asgari ücrete göre düzenlenecek.. Bu teşvikin 2020 yılına kadar süreceğini de ifade etmek istiyorum.

"ESNAFA MÜJDE! BİR AY SENDEN BİR AY BENDEN"

Esnaflara müjdemiz var. 3 ya da daha az çalışanı olan esnaflarımızın primlerinin bir ayını kendileri bir ayını devlet ödeyecek. Yani esnaflarımıza, imalatçılarımıza, küçük işletmecilerimize bir ay senden bir ay benden diyoruz. Bu teşvik de 12 ay sürecek. İş başı eğitim programlarına katılanlara günlük 54 lira harçlık vermeyi ve GSS primlerini karşılamayı sürdüreceğiz. Ayrıca geleceğin meslekleri olarak görülen siber güvenlik gibi alanlarda iş başı programlarına katılan gençlerimizin eğitim ve günlük 75 lira cep harçlığı almalarını sağlayacağız. İş başı eğitim programlarında kadınlara ayrı bir yer veriyoruz. Bu programlara katılan kadınlara iki ila beş yaş arasındaki çocukları için aylık 400 lira bakım desteği vereceğiz. Mesleki eğitim programlarında da revizyona gidiyoruz.

"İŞÇİ BULAMAYAN SANAYİCİLERİMİZ VAR"

Sanayicilerimiz işçi ve eleman bulamamaktan yakınıyor. Bu çelişkiyi ortadan kaldırmak için özel sektörle iş birliği yapıyoruz. Yurt dışından çalışmak için şoför getiriyorlar. Böyle bir durum var. Mesleki eğitim ve işbaşı eğtim programlarını birlikte düzenleyen yeni bir sistem getiriyoruz.

YETİM AYLIKLARI

Çalışmaya başlayan 18-25 yaş arası yetimlerimizin aylıkları kesiliyordu. Artık kesilmeyecek.

ENGELLİYE 36 BİN LİRA HİBE

Sizlerle paylaşmak istediğim bir başka müjde de engelli istihdamı ile ilgili. İşkur tarafından 36 bin liraya kadar hibe desteği verilecek. Bu rakam önümüzdeki yıl 50 bin liraya çıkacak.

YEŞİL PASAPORT SAHİPLERİ GENÇLER

Yeşil pasaport sahipleri gençler, artık çalışmaya başlasalar da 25 yaşına kadar pasaportlarını kullanmayı sürdürebilecekler. (Mevcut uygulamada yeşil pasaport sahibi gençlerin çalışmaya başlamaları durumunda bu hakları kayboluyordu)

ANNELERE MÜJDE

Kadınlara ayrı bir yer veriyoruz. Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenecek kurslara 2 ila 5 yaş arası çocukları için aylık 400 lira bakım masrafı vereceğiz. Mesleki eğitim programlarında da revizyona gidiyoruz.

Kaynak: haberinburada