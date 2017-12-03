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Erdoğan'dan Filistin Devlet Başkanı Abbas'a Tam Destek: Filistin, Hepimizin Davası

ERDOĞAN'DAN FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI ABBAS'A TAM DESTEK: FİLİSTİN, HEPİMİZİN DAVASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü. Erdoğan, Filistin davasının tüm Müslümanların ortak davası olduğunu belirterek Abbas'a tam destek verdi.

Tarih : 03 Aralık 2017, 04:40
Puan Ver : Erdoğan'dan Filistin Devlet Başkanı Abbas'a Tam Destek: Filistin, Hepimizin Davası(10/10)6

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu akşam gerçekleşen görüşmede başta Kudüs'ün statüsü olmak üzere Filistin'deki son gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunuldu.

"1967 SINIRLARINDA BİR DEVLET KURULMALI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ortadoğu'da kalıcı barış ve istikrarın sağlanabilmesi için, 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan bir bağımsız ve egemen bir Filistin devleti kurulmasının elzemiyetine dikkati çekti.

"HAREM-İ ŞERİF, TÜM İSLAM ÜLKELERİ İÇİN ÖNEMLİDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs'ün ve Harem-i Şerif'in kutsiyetinin ve tarihi statüsünün muhafazasının tüm İslam ülkeleri için önemli olduğuna işaret ederek, bu hassas konuda uluslararası hukukun ve BM kararlarının ihlal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

"FİLİSTİN'İ HER ZAMAN DESTEKLEYECEĞİZ"

Türkiye'nin Filistinli kardeşlerini haklı davalarında her zaman için desteklemekte olduğuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'ye yönelik kısıtlamaların kaldırılmasının da barışa önemli bir katkı olacağını belirtti. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyarlılığından dolayı teşekkür ettiği öğrenildi. - İstanbul

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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