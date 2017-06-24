Nadide Sultan: Evlilik Cinsel İlişkiyi Öldürmüyor
Emeklinin Gözü 3 Temmuz'da
Çin Ve Abd'den Kore'yi 'nükleer Silahsızlandırma'
Trabzonspor, Onazi İçin Gelen Teklifi Reddetti
Kolesterol İlacını Kullanalım Mı, Kullanmayalım Mı?
16 Yaşında 146 Sabıkası Olan Çocuk...
Erdoğan'dan Flaş Sözler... 'cevabımızı Sahada Vereceğiz'
Gerginliklerden Kurtulabileceğimiz Bir Türkiye
Volvo, Polestar Markası İle Elektrikli Araçlarını Pazarlayacak
Amazon Deneme Programını Hayata Geçiriyor
Hitman'in İlk İki Bölümü Ücretsiz Oldu
Yeni Switch Güncellemesi Kayıp Joy-Con'ları Bulmayı Kolaylaştırıyor
Akıllı Telefon Sahipleri Bayramda Dikkat!
Steam Yaz İndirimleri Ne Zaman Başlıyor?
Apple Qualcomm Kavgası Devam Ediyor
Bakan Albayrak: Her Şeyin Temelinde Bir Enerji Vardır
50 Milyar Tl Cirolu 5 Yatırım Adası
Türkakım'da Derin Deniz Boru İnşaatı Başladı
81 İlde 'huzur Arife Operasyonu': 57 Gözaltı
Helallik İsterken Kalp Haberi Geldi

ERDOĞAN'DAN FLAŞ SÖZLER... 'CEVABIMIZI SAHADA VERECEĞİZ'


ERDOĞAN'DAN FLAŞ SÖZLER... 'CEVABIMIZI SAHADA VERECEĞİZ'
Tarih : 24 Haziran 2017, 12:28
Puan Ver : Erdoğan'dan Flaş Sözler... 'cevabımızı Sahada Vereceğiz'(7/10)7


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan bayramı nedeniyle görüntülü mesaj yayınladı. Erdoğan, "Suriye ve Irak'ta oynanan oyunların, bölgede sahnelenmeye çalışılan kriz senaryolarının farkındayız. Ancak herkesin, şu gerçeğin de farkında olduğunu ümit ediyoruz.



Türkiye, bu tür oyunlarla yutulamayacak kadar büyük bir lokmadır. Ülkemizi bu tarz tuzaklarla teslim alabileceklerini sananlara cevabımızı, bizzat yerinde, sahada vermekte kararlıyız" dedi. Erdoğan, "Bayram tatilindeki yolculuklarınızda, trafik kurallarına riayet etmenizi; uykusuz araç kullanmaktan ve aşırı hızdan kaçınmanızı özellikle rica ediyorum. Bayram sevincimizi, lütfen acılarla gölgelemeyelim" uyarısında bulundu.



Erdoğan'ın bayram mesajı şu şekilde:



"Aziz vatandaşlarım, mübarek Ramazan Bayramınızı yürekten tebrik ediyorum.



Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan ayını nihayete erdirerek, yeni umutlarla bir bayrama daha kavuştuk. ÿÜlkemizde yaşanan terör olayları ve bölgemizde devam eden, hatta yenileri ortaya çıkan insani krizler sebebiyle, bu Ramazan ayını da hüzünlü geçirdik. ÿBayramın huzur ve bereketinin, tüm bu sıkıntıları geride bırakarak, birlik ve beraberlik içinde geleceğe yürümemize vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Özellikle, terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele veren güvenlik güçlerimizin başarıları, millet olarak bizleri gururlandırmıştır. Dağlardan ovalara, mağaralardan en izbe köşelere kadar, saklandıkları her yerde bulup hesap sordukları teröristlere dünyayı dar eden güvenlik güçlerimize, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Terörle mücadele esnasında ve 15 Temmuz'da şehit düşen kardeşlerimize, bir kez daha Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum. Tedavileri süren gazilerimize Rabbimden acil şifalar temenni ediyorum"



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Erdoğan  Dan  Flaş  Sözler    Cevabımızı  Sahada  Vereceğiz      haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER