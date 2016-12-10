

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası Etkinliği'nde konuştu. Erdoğan konuşmasında "Kanal İstanbul'un ihalesini 2017'de yapıyoruz" dedi.







"Gençlerimizin sahip çıkmadığı bir inovasyonun geleceği yoktur" diyen Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:







İnovasyon insalığın tarihi ile eşittir. Elbette mükemmel olan sadece Allah'tır. Bize düşen ise kendi kabiliyetimiz çerçevesinde çalışmaktır. İslam medeneiyetinin yüzyıllarca süren parlak döneminde bir çok önemli yenilik getirmiştir.İnsan kendisine çizilen sınırlar içinde arayış içerisindedir. İslam tarihinde 7 yy'dan 17'yy'a kadar çeşitli araştırmalar yapılmıştır. İnsanlık tarihi yeninin peşinde koşmanın tarihidir. Bu bakımdan inovasyon insanlık tarihi ile eşittir desek yeridir. Mükemmel olan sadece yüce yaratıcıdır. Yaratmak elbette sadece Allah'a mahsustur. Bize düşen kendi kabiliyetimizde çalışmak ve en iyisini elde etmeyi ummaktır. İnsan kendisine çizilen sınırlar dahilinde sürekli arayış içindedir. İslam dünyasında bitmek bilmez araştırmalar yapılmış, çok önemli ürünler ortaya konmuştur.



İnovasyon bize dışarıdan gelmiş olsa da içerdiği anlam açısından kendi öz malımızdır. Yitik kaybedildiği yerde aranır derler bulmanın arayışlarına buradan başlayacağız. Türkiye ayağa kalkmadan bölgemizin ayağa kalkamayacağını görüyoruz ve anlıyoruz.







'HAMALLIĞINI YAPARIZ'







Madem medeniyetin öncülüğünü buralarda kaybettik, yine burada arayacağız. Emeğimizin asıl karşılığını üretimi tasarımla alabiliriz. Yenilikçi çalışmalar yürüten firmalarımız, TİM gibi çatı firmalarımız Türkiye'yi ileriye taşımak zorundalar. Türkiye ancak yenilikçi bir anlayış üzerinde inşa edilebilir. Bu konuda ümit verici gelişmeler görmekle birlikte katetmemiz gereken bir mesafe olduğu ortadadır. İnovasyonu başaramazsak işin kaymağını başkalarına bizse hamallığını yaparız. Türkiye'nin 2023 hedefleri çok ciddi.







2002-2015 arasındaki yerli patent başvuru sayısı 37 bini geride bıraktı. Geçtiğimiz yıl itibarıyla imalat sanayindeki girişimlerin yüzde 55'i, hizmet sektörünün ise yüzde 47'si yenilikçi faaliyetler yürütür hale geldi. Küresel inovasyon endeksinde 128 ülke içinde 42'nci sıraya yükselmiş bulunuyoruz. Ama endüstriyel tasarım alt başlığında Çin, İtalya ve Kore ile birlikte ilk sırada bulunuyoruz. Cumhurbaşkanı olarak desteğimin yanınızda olduğunu özellikle bilmenizi istiyorum.







BAZILARI DÖVİZ KURUNUN ARKASINDAKİ OYUNLARI GÖRMEK İSTEMİYOR







Finans sektörü denilince tabii olarak aklımıza hemen son günlerdeki kur dalgalanmaları geliyor. Bazıları döviz kurunun artmasının arkasındaki gerçekleri, oynanan oyunları, kimlerin bunu niye yaptığını görmek istemiyor.







Döviz yerine milli paramızı kullanmamız başka ülkelerin aleyhine faaliyet değildir. Bazıları döviz kurunun arkasındaki oyunları görmek istemiyor. Biz kendi ülkemizle birlikte dünyanın her köşesindeki insanların refah içinde yaşamasını istiyoruz. Şimdi Turkuaz gençliği karşımda görünce gönlüm açılıyor.1970'lerde ABD faizleri yükseltme kararı aldı. Bu karar 80-85 arasında doların yüzde 50 değer kazanmasıyla sonuçlanınca ihracat çöktü. Krizden etkilenen firmalar dış rekabete karşı koruma istedi. Koruma yasaları kongreden geçti. Ancak bu tebdirler dünya ticaretinin daha da bozulmasıyla sonuçlandı. Sonun doların yen karşısında değer kaybetmesinde anlaştılar. Geldiğimiz nokta benzer.







kaynak:milliyet