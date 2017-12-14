Başbakan Binali Yıldırım'ın İstihdam Şurası Ödül Töreninde yaptığı konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kürsüye çıktı. Erdoğan, "Her iş adamı artı 2 kişiye iş imkasını sağlasın." dedi.

Erdoğan'ın konuşmalarından satırbaşları şöyle:

"1.5 MİLYON KİŞİYE İLAVE İSTİHDAM SAĞLANMASI ÜLKEMİZ İÇİN REKOR"

Çalışma ve iş dünyamızın kıymetli mensupları, değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

İstihdam seferberliğine katılan iş dünyamıza özellikle şükranlarımı sunuyorum. Bu seferberlik kapsamında 2017 yılında şuana kadar 1.5 milyon kişiye ilave istihdam sağlanmış olması ülkemiz için bir rekordur.

Ülkemizin üçüncü çeyrekte yüzde 11.1 oranında büyümesine dudak bükenlerin elde ettiğimiz 1.5 milyon kişilik ilave istihdamı takdir etmelerini elbette beklemiyoruz. Sadece gölge etmesinler, ayağımıza bağ olmasınlar, vaktimizi boşa harcamasınlar yeter.

"İSTİHDAM SEFERLİĞİNE KATKI SAĞLAYAN HERKESES TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Biz milletimizle el ele verir, tüm engelleri aşarak hedeflerimize ulaşırız. İstihdam seferberliğinde elde ettiğimiz neticede devletimizin sağladığı teşvikler elbette önemlidir. İstihdam seferberliğimize katılarak, ülkemizin geleceğine yatırım yapan iş dünyamızın tüm mensuplarına, bakanlığımızın ve birliğimizin yönetimlerine, valilerimize, katkı sağlayan herkese bir kez daha şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

"İBRAHİM ÇAĞLAR KARDEŞİME ALLAHTAN RAHMET DİLİYORUM"

Umulmadık bir şekilde kaybettiğimiz İstanbul Ticaret Odası Başkanımız, aynı zamanda partimizin kurucularından dostumuz, kardeşimiz İbrahim Çağlar kardeşime Allahtan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum.

2023 projelerimiz ile somutlaştırdığımız bir hedefimiz var. Bu hedefe ulaşmanın yolu kendimizi geliştirmekten geçiyor. Ülkemizin bu yıl ilk 3 çeyreğinden elde ettiği ortalama yüzde 7.4'lük büyüme oranı, hedeflerimiz doğrultusunda büyüdüğümüzü gösteriyor. İnşallah yıl sonunda da bu düzeyde bir oranı tutturacağımıza inanıyorum. Bizim için büyümenin en önemli göstergelerinden biri de istihdam.

"ARTI İKİ" İSTİHDAM ÇAĞRISI

"Eğer artı 2 istihdamı sağlayacak olursak bu ülkemizin büyüme oranını daha da genişletip yayacak, kıskananları çıldırtacaktır.

TOBB, yılbaşında kendisinde bütün üyelerimizin +1 istihdam sağlamasını istemişti. Şimdi büyüme oranımız ikiye katladığına göre eğer biz +2 istihdam sağlayacak olur isek, bu ülkemizin büyüme oranını daha genişletecek ve bu ülkeyi kıskananları da çıldırtacaktır.

Her müessesimiz 2'şer kişi istihdam edecek olur ise yüzde 11.1'i yükseltmeye devam ederiz. Bu neyi getiriyor biliyor musunuz? Halkımın iş verenlere olan muhabbetini ve sevgisini de artıracaktır. Bu devlet millet kaynaşmasını daha da artıracaktır.

Kaynak: haberinburada