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Erdoğan'dan kafe sürprizi! Kahve içip sohbet ettiler

ERDOĞAN'DAN KAFE SÜRPRİZİ! KAHVE İÇİP SOHBET ETTİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Fatih 6. Olağan Kongresi öncesi bir kafeye sürpriz ziyaret yaptı. Erdoğan burada vatandaşlarla sohbet etti.

Tarih : 14 Nisan 2018, 20:20
Puan Ver : Erdoğan'dan Kafe Sürprizi! Kahve İçip Sohbet Ettiler(8/10)4

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih'te bir kafeye sürpriz ziyaret yaptı. Burada Türk kahvesi içen Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti.

ERDOĞAN FATİH'TE BİR KAFEYE GİDİP KAHVE İÇTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek Fatih 6. Olağan İlçe Kongresi öncesi Fatih Camii karşısında bulunan bir kafeye sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Kafeye girerek sade Türk Kahvesi içen Erdoğan burada bulunanlarla sohbet etti, işletme sahibinden kahve tarihçesi hakkında bilgi aldı.

"KAHVE HAKKINDA BİLGİ VERDİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kafede olduğunu gören vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Çıkışta dışarıda bekleyenlerle sohbet eden Erdoğan, bazı vatandaşlarla da fotoğraf çektirdi. Kendileri içinde büyük bir sürpriz olduğunu söyleyen İşletme sahibi, "Kahve hakkında bilgi verdik. Türk kahvesi içti. Kahvenin hikayesini anlattık. Çocuklara oyuncak dağıttı. " diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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