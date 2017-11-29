ERDOĞAN'DAN KANDİL MESAJI: KANDİL, TÜM İNSANLIĞIN GÖZYAŞLARINI DİNDİRSİN
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlid Kandili vesilesiyle sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda kandilin tüm insanlığın yürek acılarını ve gözyaşlarını dindirmesi temennisinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlid kandili vesilesiyle sosyal medyadan tebrik mesajı paylaştı.
"KANDİL İNSANLIĞIN YÜREK ACILARINI DİNDİRSİN"
Erdoğan, mesajında "Milletimizin ve İslam âleminin Mevlid Kandilini tebrik ediyor, bu mübarek gecede yapılacak duaların, edilecek ibadetlerin Hak katında makbul olmasını temenni ediyorum. Rabbimden, bu mübarek gece vesilesiyle, İslam dünyasının birliğini, beraberliğini, dayanışmasını güçlendirmesini; tüm insanlığın yürek acılarını ve gözyaşlarını dindirmesini niyaz ediyorum." dedi.
İşte Erdoğan'ın o mesajı:
Kaynak: haberinburada
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