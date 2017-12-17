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Erdoğan'dan Karamanlılara Havalimanı Müjdesi

ERDOĞAN'DAN KARAMANLILARA HAVALİMANI MÜJDESİ

Karaman'da toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karaman'a 2020'de uçakla ineceğiz diyerek havalimanı müjdesi verdi.

Tarih : 17 Aralık 2017, 19:40
Puan Ver : Erdoğan'dan Karamanlılara Havalimanı Müjdesi(8/10)4

Karaman'da toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karamanlı Lütfi efendi, Kalkınma Bakanı ya, planları içine onu da sokuşturdu. Hükümetimiz de atılacak bu adımı Karaman'da da gerçekleştirecek, inşallah Karamanımıza da uçakla ineceğiz. 2020 yılında hizmete açmayı planlıyoruz" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"BURADA İŞSİZLİK YOK"

Bugün açılışını yaptığımız 170 kalem eser ve hizmet şehrimize hayırlı olsun. Karaman'ın içinde yeni yeni şehirler kuruyoruz. Çünkü Karaman adeta göç alan bir ilimiz. Sanayileşmede yeni adımlar atıyoruz. Ermenek Devlet Hastanesi'nin ek binasının, Kazım Karabekir Hastanesi'nin ve diğer tesislerin açılışını bugün gerçekleştiriyoruz. 2000 konut daha hazırlanıyor. Yakında onlar da teslim edilecek. Hepsi satıldı. Artık Karaman çekim şehri oldu. Burada işsizlik yok. Bak, nereden nereye?

"BU BİNALARI BUGÜN RESMEN AÇIYORUZ"

Ulaştırmada sizlerin gayet yakından bildiği Konya-Karaman yolu, Karaman-Mersin sınırı yolu, Karaman-Ermenek yolu gibi çok önemli bölünmüş yol projelerinin resmi açılışlarını da bugün yapıyoruz. Karaman belediyemizin yaptığı birçok yatırımlar var. Parklar, çevre düzenlemeleri, çeşitli hizmet binalarını da bugün resmen açıyoruz.

Karaman Anadolu'nun ortasına sıkışıp kalacak bir şehir değildir. Karaman'ı il yaptılar ama onu şanına yaraşır hizmetlere kavuşturamadılar. Eski rakamla 12 katrilyon, bu yatırımla Karaman'ın önünü açtık.

"KARAMAN'A 2020 YILINDA UÇAKLA İNECEĞİZ"

Karamanlı Lütfi efendi, Kalkınma Bakanı ya, planları içine onu da sokuşturdu. Hükümetimiz de atılacak bu adımı Karaman'da da gerçekleştirecek, inşallah Karamanımıza da uçakla ineceğiz. 2020 yılında hizmete açmayı planlıyoruz. Karaman'n-a birlikte en önemlisi Karaman Serbest Bölgesi'nin kurulmuş olmasıdır.

Sizlerden 2019 seçimlerinde yapacağımız çalışmaların önünü açacak çok güçlü bir destek bekliyorum. Hep birlikte çalışmalıyız. Kadınlarımıza ve gençlerimize güveniyorum. Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Gençler, aynı şekilde kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Ülkemizin geleceğinde en büyük belirleyici sizler olacaksınız. Kadınların ve gençlerin sahip çıktığı bir Türkiye'nin sırtını yere getirmeye hiçbir faninin gücü yetmez. Bizler ülkemizi güvenli tutmanın gayreti içindeyiz.

İş dünyamızla ekonomi alanında gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. 2023 hedeflerimize adım adım ilerliyoruz.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Erdoğan  Dan  Karamanlılara  Havalimanı  Müjdesi    haber

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