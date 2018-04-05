ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA 500 BİN TL'LİK TAZMİNAT DAVASI!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu hakkında CHP TBMM Grup Toplantısındaki açıklamalarından dolayı 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
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Kaynak: haberinburada
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