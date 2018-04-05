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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 Bin Tl'lik Tazminat Davası!
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ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA 500 BİN TL'LİK TAZMİNAT DAVASI!


Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik tazminat davası!
Tarih : 05 Nisan 2018, 15:00
Puan Ver : Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 Bin Tl'lik Tazminat Davası!(10/10)6

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu hakkında CHP TBMM Grup Toplantısındaki açıklamalarından dolayı 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

AYRINTILAR GELİYOR

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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