Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun "Yurt dışında parası var" iddiaları için "İspat ederse Cumhurbaşkanlığını anında bırakırım ama ispat edemezse onun da siyaseti bırakması gerek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü" kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezinde düzenlenen programa katılarak konuşma yaptı.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik iddiaları için " İspat ederse Cumhurbaşkanlığını anında bırakırım ama ispat edemezse onun da siyaseti bırakması gerek" dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinden satır başları:

"Eskiden beri şahsım ve ailem hakkında aslı astarı olmayan yalanlar üretir. Sanki hiçbir şey olmamış gibi pişkince çirkefliğe devam eder. Çocuklarım, kardeşim, eniştem, dünürüm, eski özel müdürüm, yurt dışına milyonlarca dolar para göndermiş. Daha önce de benim 3 milyar dolar param olduğunu iddia etmişti. Bu iddiaların da müşterisi çıkıyor. Müddei iddiasını ispatla mükelleftir. Bir şeyi iddia ediyorsan, onu ispatla senin ortaya koyman gerekir.

"İSPAT ETSİN CUMHURBAŞKANLIĞINI BIRAKIRIM"

Ben buradan artık ismini bile anmaya tenezzül etmediğim bu zata soruyorum. Öne sürdüğün iddiaların belgesi var mı? Varsa çıkar hemen ben gereğini yapayım. Yoksa çık milletin önüne iftira ettiğiniz söyle, özür dile. Aksi halde dünyanın en alçak suçu olan iftiracı konumuna düşeceksin. Tayyip Erdoğan'ın yurt dışında 1 kuruş parası varsa, herhangi bir bankada bunu ispat etsin. İspat ettiği anda Cumhurbaşkanlığı makamında bir dakika durmayacağımın garantisini veriyorum. Bunu ispat edemeyen Kemal acaba o makamında duracak mı? O da bana taaahhüdünü versin.

"İSPATLAYAMAZSAN SİYASETİ BIRAKMALISIN"

Avukatlarıma talimatları verdim, bu müfteri hakkında işlemleri başlattılar. Bedelini ödetmek amacıyla manevi tazminat davasını, 1.5 milyon lira olarak talep ediyoruz. Açtık. Şu ana kadar zatın iddia ettiği gibi milyoner olamadık belki ama bu zattan alacağımız tazminatlar sayesinde herhalde olacağız. İspatlamazsan sen siyaseti bırakmalısın. İspatlarsan ben hem siyaseti hem Cumhurbaşkanlığı makamını bırakacağım. Hodri meydan. İşsiz kalan erkek gider eşini döver denklemidir. Seçimlerde oy kullanacağı sandığı bulmayan, benim adım Kemal diyerek verdiği bütün sözleri tutan bu zata hakettiğinde fazla süre ayırdığımın farkındayım. Bu zatı, milletimize, özellikle de kadınlarımıza havale ediyorum. Gereken dersi vereceklerine inanıyorum."

Kaynak: haberinburada