Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kars'ta vatandaşlara seslendi. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına değinen Erdoğan, "Ortada yurt dışına gönderilen bir para yok. Halkbank ile Al Baraka arasındaki alışverişin belgeleri var; bunun elindeki belgeler de sahte." dedi. Ana muhalefete İbrahim Tatlıses'in şarkısıyla sitem eden Erdoğan, "Allah'ım neydi günahım" dedi.

Erdoğan, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun iddilarıyla ilgili ise "Belge dedikleri kağıtları gördükten sonra anladık ki birileri bu zatı fena halde tongaya düşürmüş" ifadesini kullandı.

"ÇORLU İLE ÇORUM'U KARIŞTIRDI"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Bu şahıs, geçen haftaki grup konuşmasında Çorum'da söylediğini beyan ettiği birtakım iddialara atıfta bulundu. Grup konuşmasında aynen, 'Çorum'da 17 Kasım'da bir konuşma yaptım' diye söze başladı. Arkadaşlarımız aradılar taradılar, böyle bir konuşma bulamadılar. Çünkü beyefendi 17 Kasım'da Çorum'a hiç gitmemiş, kendisi o gün Tekirdağ'daymış. Önce Tekirdağ Belediyesinin, sonra da Çorlu Belediyesinin programlarına katılmış. Demek Çorlu ile Çorum'u karıştırdı.

"FENA TONGAYA DÜŞÜRMÜŞLER"

Dün belge dedikleri kağıtları gördükten sonra anladık ki birileri bu zatı fena halde tongaya düşürmüş. Sanıyorum CHP'de hiçbir zaman bitmeyen ve bu gidişle bitmeyecek olan adam harcama, adamın ayağını kaydırma oyununa bu defa Kemal'in kendisini kurban edecekler, yazık.

"YURT DIŞINA GİDEN PARA YOK, ALIŞVERİŞ BELGELERİ VAR"

Bu zatın belge diye salladığı kâğıtları görünce anladık ki, bir şirket alışverişi için yapılan ödemelerin dekontlarını, kendisine 'Cumhurbaşkanının yakınları yurt dışına para gönderiyor' diye yutturmuşlar. Benim çocuklarım yurt dışında hiçbir yere para göndermedi. Yurt dışında çocuklarımın da yakınlarımın da parası yok. Özel kalem müdürüm dediği kişi iş adamı. Zerre kadar aklın olsa bu isim özel kalem müdürü mü bir sor. Ama kılavuzu karga olanın... Yurt içindeki yine yurt içindeki başka bir bankaya yapılan havale var. Halkbank ile Al Baraka arasındaki alışverişin belgeleri var; bunun elindeki belgeler de sahte.

"ALLAH'IM NEYDİ GÜNAHIM"

Bir zamanlar meşhur bir şarkı vardı ya? 'Allah'ım neydi günahım.' Bu zatla muhatap olmak bana böyle dedirtiyor. Hani denir ya 'Şeytan taşlamaktan tavafa fırsat kalmıyor.' Siyasi hayatımın en seviyesiz saldırılarına bu dönemde muhatap kaldım. Ben bu zata haddini bildiririm, orada bir sıkıntı yok da sürekli bu zatın yalanlarını dinlemek zorunda kalan milletimizin Allah yardımcısı olsun. Kendisinin surat derisi biraz kalın olduğu için yalanlarını yüzüne vurmamıza rağmen hala yerinde duruyor.

"YA İSPATLAYACAKSIN, YA BEDELİNİ ÖDEYECEKSİN"

E, hani Cumhurbaşkanının yakınları yurt dışındaki vergi cennetlerine para gönderiyordu? Ben artık ana muhalefet demeyeceğim ana hıyanet diyeceğim. İddianı ya ispatlayacaksın ya da bedelini ödeyeceksin. Şimdi de Suriyeliler için harcanan parayı kafaya takmış. Sen ne anlarsın muhacirden, ne anlarsın ensardan ya. Suriyelilere harcadığımız parayı çık ispatla diyor. Ya sen kimsin ki ispatlayacağız ya. Tazminat davalardan kazandıklarımızla inşallah hanımlar için bir konaklama yurdu ve evi yapacağız.

Ben bu zata haddini bildiririm, orada bir sıkıntı yok da sürekli bu zatın yalanlarını dinlemek zorunda kalan milletimizin Allah yardımcısı olsun."

Kaynak: haberinburada