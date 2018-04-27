ERDOĞAN'DAN KORE ZİRVESİNE DESTEK: MEMNUNİYET DUYDUM
Kore zirvesiyle ilgili değerlendirmede bulunan Erdoğan "Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un görüşmelerinden memnuniyet duydum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un görüşmelerinden memnuniyet duydum." dedi.
"TARİHİ ADIMI DESTEKLİYORUM"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Koreler arası ilişkilerin geliştirilmesi ve Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması yolunda atılan tarihi adımı destekliyor ve sürecin başarıyla sürdürülmesini diliyorum." dedi.
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Kaynak: haberinburada
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