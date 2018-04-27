Zırhlı Kobra Aracı İle Kamyonet Kafa Kafaya Çarpıştı: 3 Yaralı
Final Four'a Son Bileti Real Madrid Kaptı
Tesla, Elon Musk'ı Görevden Alıyor!
Taraftardan Demba Ba'ya Şok Tepki: Burası Göztepe, Beşiktaş Değil
İstanbul'da Şaşırtan Görüntü! Cadde Ve Sokaklar Bomboş
10 Kilo Altın Kullanıldı! 2 Milyonluk Karpuz Görenleri Hayrete Düşürdü
Halil Altıntop'un Takımı Tarihi Tersten Yazdı!
Cska Moskova, Final-Four Biletini Kaptı
Başbakan'dan 'memurluk Bitiyor Mu' Dedirten Sözler!
Erdoğan'dan Kore Zirvesine Destek: Memnuniyet Duydum
İstanbul'da Kaçak Arı Paniği! Önce Kadıköy Sonra Mecidiyeköy
Abd'den İran'a Tehdit Gibi Çağrı: Düzeltmezseniz Anlaşmadan Çekiliriz
Ünlüler Mehmetçik İçin Kamera Karşısına Geçti! İşte Afrin Türküsü
Başbakan'dan Gündeme Bomba Gibi Düşen Bedelli Çıkışı: Müsbet Bakıyoruz
Göztepe, Evinde Konuk Ettiği Kardemir Karabükspor'u 5-0 Yendi
Genç Futbolcu Topuğuyla Muhteşem Bir Gol Attı!
Elazığ-Diyarbakır Yolunda Yolcu Otobüsü Devrildi: 29 Yaralı
Başbakan Yıldırım: Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'da Halkı Sokağa Davet Etmeyi Reddetti
Milyonlarca Öğrencinin Gözü Meclis'te! Sınav Sonuçları Ertelenebilir
Brezilya Futbolunda Deprem! Ömür Boyu Men Edildi

Erdoğan'dan Kore zirvesine destek: Memnuniyet duydum

ERDOĞAN'DAN KORE ZİRVESİNE DESTEK: MEMNUNİYET DUYDUM

Kore zirvesiyle ilgili değerlendirmede bulunan Erdoğan "Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un görüşmelerinden memnuniyet duydum" dedi.

Tarih : 27 Nisan 2018, 23:10
Puan Ver : Erdoğan'dan Kore Zirvesine Destek: Memnuniyet Duydum(6/10)2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un görüşmelerinden memnuniyet duydum." dedi.

"TARİHİ ADIMI DESTEKLİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Koreler arası ilişkilerin geliştirilmesi ve Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması yolunda atılan tarihi adımı destekliyor ve sürecin başarıyla sürdürülmesini diliyorum." dedi.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Erdoğan  Dan  Kore  Zirvesine  Destek  Memnuniyet  Duydum    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER