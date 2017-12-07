Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın Kudüs kararıyla ilgili yaptığı açıklamada "Yanlış bir adım tüm İslam aleminde infial yaratacak, çatışmaların fitilini ateşleyecektir'' dedi.

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımaya hazırlanması dünyayı ayağa kaldırdı. Trump'a Türkiye saatiyle 21.00'deki açıklaması öncesi Erdoğan'dan son bir çağrı geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ürdün Kralı II. Abdullah ile ortak basın toplantısı sırasında bir kez daha ABD'yi uyardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs ile ilgili yaptığı açıklamada "Yanlış bir adım tüm İslam aleminde infial yaratır. çatışmaların fitilini ateşler" dedi. Erdoğan ayrıca Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın duyurduğu İslam İşbirliği Zirvesi'yle ilgili de konuştu. "13 Aralık'ta toplanacak" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"BARIŞ ZEMİNİNİ DİNAMİTLEYECEK"

"Kudüs'ün kutsiyetinin ve tarihi statüsünün muhafazası hususunda Ürdün ile aynı hissiyatı paylaşıyoruz. Ürdün Haşimi Krallığının Kudüs'teki kutsal mekanların hamisi olarak oynadığı kritik rolü çok önemsiyoruz. Kudüs'ün statüsü konusunda atılacak yanlış bir adım, tüm İslam aleminde infiale sebep olacaktır, bu barış zeminini dinamitleyecek, bölgemizde yeni gerilimlerin, çatışmaların fitilini ateşleyecektir.

"KUDÜS MÜSLÜMANLARIN GÖZ BEBEĞİDİR"

Kudüs, tüm Müslümanların harimiismetidir, göz bebeğidir. Kimden gelirse gelsin, bu tarihi hakikati gözardı eden her yaklaşımın sonu hüsrandır, felakettir. Bölgemizin huzur, barış ve güvenliği, iç politik hesaplara kurban edilemeyecek kadar önemlidir.

DÜNYAYA ÇAĞRI

Tüm dünyaya şu çağrıyı yapmak istiyorum; Kudüs'ün Birleşmiş Milletler kararlarıyla da defalarca teyit edilmiş hukuki statüsünü değiştirecek her türlü adımdan uzak durulmalıdır. Hiç kimsenin kişisel hevesleri uğruna milyarlarca insanın kaderleriyle oynamaya hakkı yoktur. Böylesi bir adım sadece terör örgütlerinin ekmeğine yağ sürecektir."

KRAL ABDULLAH: MESCİD-İ AKSA VE HAREMİ ŞERİF BİZİM İÇİN ÖNEMLİ

Ürdün Kralı Abdullah ise, Ortadoğu'da herhangi bir barış anlaşması söz konusu olacaksa bütün bölgenin istikrarını bunun belirleyeceğini belirterek, "Mescid-i Aksa ve Haremi Şerif bizim için çok önemli. Hem Müslümanların hem Hristiyanların kutsiyet atfettiği mekanlar." dedi.

"BÜTÜN BÖLGENİN İSTİKRARINI BU BELİRLEYECEKTİR"

"Bu ziyaretim vesilesiyle ki siz konulara değindiniz. Bölgede karşı karşıya olduğumuz zorlukları ele aldık." diyen Abdullah, "Bizim çok daha derin tarihi ilişkilerimiz var. 70'nci yılını kutluyoruz tarihi bağların. Siyasi, ekonomik ve güvenlik alanındaki işbirliğimizi ilerlemeyi öngörüyoruz. Her zamankinden çok daha fazla önemli bölgesel ilişkiler bizim artık istişare içinde olmamızı gerektiriyor. Sizin gösterdiğiniz bir destek var Kudüs konusunda. Nasıl birlikte çalışabiliriz, hem ümmetimiz hem bölgemizin karşı karşıya olduğumuz konuları görüştük. Kudüs önemli husus olarak ortada. Ancak iki devletli çözüm gibi bir alternatif yok. Bütün bölgenin istikrarını bu belirleyecektir." dedi.

"ENDİŞELERİMİ ABD'YE DE İLETTİM"

Kral Abdullah, "Ben dün Amerikan Başkanı'na da ilettim. Kudüs kararıyla ilgili endişelerimizi dile getirdim. Bizim hızlı çalışmamız gerekiyor. Filistinliler ve İsrailliler arasında bir barış anlaşması imzalanmalı. Bu yaklaşımlar terörle mücadeleye de destek vermiyor. Biz buradaki kutsiyet arz eden makamların koruyucusu konumundayız. Suriye'den de bahsettik. Suriye halkının güvenliği muhafaza edilmeli. İki ülke arasındaki en güçlü ziyaretlerden biri oldu." ifadelerini kullandı.

DÜNYA AYAĞA KALKTI

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımaya hazırlanması tepki çekti. Filistin'in İngiltere Büyükelçisi bu kararın iki devletli çözümün sonu olduğunu belirtirken, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Trump'ı uyardı. İngiltere'den ise 'kaygılıyız' açıklaması geldi

Kaynak: haberinburada