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ERDOĞAN'DAN KURMAYLARINA 'GÜL' UYARISI: ÜZÜLDÜM, POLEMİĞE GİRMEYİN!


Erdoğan'dan kurmaylarına 'Gül' uyarısı: Üzüldüm, polemiğe girmeyin!
Tarih : 27 Nisan 2018, 09:00
Puan Ver : Erdoğan'dan Kurmaylarına 'gül' Uyarısı: Üzüldüm, Polemiğe Girmeyin!(7/10)3

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin MYK ve MKYK toplantılarında, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 24 Haziran seçiminde cumhurbaşkanı adayı olacağı yönündeki iddialar ve AK Parti'nin seçime dönük çalışmaları değerlendirdi.

Erdoğan şu talimatları verdi:

"ÜZÜLDÜM, POLEMİKLERE GİRMEYİN"

Üzüldüm. Siz de polemiklere girmeyin. Kendi vizyonunuzu ve projelerinizi anlatın, işinize bakın. Yapacak bir şey yok. Her olanda bir hayır vardır. Hiç endişe etmeyin. Bizden de birilerini kandırabilirler. Partiden ayrılanlar olabilir. Tek tek isim isim biliyorum, görüşenleri. Ne yapmaya çalıştıklarını... Biz işimize bakacağız.

"YENİ PROJELER OLACAK"

Yeni bir başlangıç yapacağız. İddialarımız olacak. Demokrasi ile ilgili sorunlarımız var. Bu konularda adım atılacak. Bunlar manifestoda olacak. Yatırımlarımız var, devam edenler var, yeni projeler de olacak.

"MUTLAKA TEMAYÜL YAPILSIN"

Mutlaka temayül yapılsın. Bu konuda tecrübelerimiz var. Kısa süre içinde tamamlanacak. Daha sonra komisyonlarda değerlendireceğiz. Mevcut milletvekilleri hariç, eski bakan ve milletvekilleri de aday adayı oluyorsa, onlar da temayüle girecek. Ayrım yapılmayacak.

"MEMURA ADAYLIK GARANTİSİ YOK"

Aday olmak isteyenle kamu görevlileri ile ilgili kimseye bir garanti vermedim. Bir memura adaylık garantisi diye bir şey yok. Ayrıca bürokratlar neyse bakan yardımcıları da aynı. Onların da garantisi yok.

"TEŞKİLATLARI BOŞALTMAYIN"

3 dönem kuralını mümkün olduğu kadar uygulamaya çalışacağız. Teşkilatlardan da çok fazla aday olmasın. Teşkilatları boşaltmayın.

ADAY TANITIMI 29 MAYIS'TA

Erdoğan, propaganda döneminde mitinglerin yanı sıra televizyon programlarına da katılacak. AK Parti'nin takvimine göre aday tanıtımı ve seçim bildirgesi 29 Mayıs'ta Ankara Arena'da gerçekleştirilecek.Kaynak: Sabah

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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