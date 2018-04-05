Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin son MYK toplantısında faiz ile ilgili uyarılarının dikkate alınmadığını belirterek, "Benim arkamdan iş çeviriyorlar" dediği Merkez Bankası'na sert çııktı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 2 Nisan'daki MYK toplantısında Merkez Bankası'nı sert sözlerle eleştirdi. Nuray Babacan'ın Hürriyet'teki haberinde, Erdoğan'ın MYK toplantısındaki konuşmaları yer aldı.



MYK'DA SERT ELEŞTİRİLER



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde ekonomi yönetimine açıktan yaptığı eleştirileri, AK Parti'nin son Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında da sürdürdü. Erdoğan'ın tepkisini Başbakan Binali Yıldırım yumuşatmaya çalıştı. Özellikle faizlerin düşürülmemesiyle ilgili görüşlerini yinelediği belirtilen Erdoğan'ın bu konuda uzun süreden beri yaptığı uyarıların dikkate alınmadığını söyledi. Erdoğan daha önce yapılan toplantılardan örnek vererek, özetle şunları söyledi:



"BU NASIL TEK ADAMLIK"



"Yurtdışına gitmeden önce faizlerle ilgili bir toplantı yaptık. Düşürülmesinden bahsettik. Nurettin Canikli ve Nihat Zeybekci de oradaydı. Sonra ben yurt dışındayken, Merkez Bankası faiz artırdı. Böyle bir şey olabilir mi? Bağımsızmış... İyi de onların aldığı kararın bedelini biz ödüyoruz. Bir de tek adamlık derler, bu nasıl tek adamlıksa, karar alıyoruz uygulamıyorlar.



"BENİM ARKAMDAN İŞ ÇEVİRDİLER"



Benim arkamdan iş çevirdiler. Ekonomi konusunda bazı arkadaşlarımızın açıklamaları çok yanlış. Ekonomik göstergelere bakıyorsunuz en az 50 gösterge olumlu yönde gelişiyor, ama onlar sıkıntılı olan bir iki başlık üzerine konuşuyorlar.



"BÜYÜK TERBİYESİZLİK"



Bu büyük terbiyesizlik. Ben sürekli faizlerin aşağı çekilmesi konusunda uyarıyorum. Toplantılarda tamam diyorlar, ama aksi yönde faiz düzenlemesi yapıyorlar. Böyle saygısızlık olur mu?" Kaynak: Hürriyet































Kaynak: haberinburada



