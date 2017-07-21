Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe'de düzenlenen Afrika'da Sağlık Başlıklı Uluslararası Kongre Gala Yemeğinde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

"AFRİKA'NIN KADERDAŞIYIZ"

Afrika'ya, kaynakları sömürülecek bakir kıta olarak da yaklaşmadık. Böyle yaklaşmıyoruz. Biz kendimizi Afrika'nın, şunun altını çiziyorum, kaderdaşı, kara gün dostu olarak, karşılıklı saygı ve eşitliğe dayalı, kazan-kazan temelinde uzun vadeli bir iş birliği geliştirmek istedik. Bir taraftan ticaret hacmimizi artırırken, diğer taraftan kalkınma odaklı insani yardımlarımızla Afrikalı mazlumların yükünü hafifletiyoruz.

"AFRİKALI KARDEŞLERİMİZE ASLA TEPEDEN BAKMIYORUZ"

Tüm Afrika'yla ticaretimiz 2005 yılında yaklaşık 7 milyar dolarken 2016 yılında bu rakam 17 milyar dolara yükseldi. Geride bıraktığımız 12 senede katettiğimiz mesafe, Türkiye'nin Afrika kıtasına ilgisinin dönemsel veya geçici bir heves olmadığını ispat etmiştir.

2008'de ilk kez İstanbul'da, 2014'te de Ekvator Ginesi'nin başkenti Malabo'da toplanan Türkiye-Afrika ortaklık zirveleri, Türkiye'nin ciddiyetini, kıtayla münasebetlere verdiği önemi ortaya koymuştur. Her zaman ifade ediyorum, biz Afrikalı kardeşlerimizi kendimize asla uzak görmüyoruz, onlara tepeden bakmıyoruz.

"AFRİKA'DA NASIL BİR ENKAZ BIRAKTIKLARINI GÖRDÜK"

Bugün bize her fırsatta demokrasi ve insan hakları dersi vermeye yeltenenlerin Afrika'da nasıl bir enkaz bıraktıklarını görüyoruz.

"İSRAİL CUMHURBAŞKANI'NA 'ONLARA TERÖRİST DİYEMEZSİNİZ' DEDİM"

Bugün cuma, müslümanların kutsal günü. Kudüs'te İsrail askeri müslümanlara saldırdı, üç tane şehidimiz var, yaralılar var.

Dün akşam İsrail Cumhurbaşkanı'yla görüştüm. Yarın cuma dedim. Lütfen bu işe müdahale edin dedim. "Terörizmle mücadele ediyoruz" dedi. "Bu insanlar ibadet için gidiyorlar, bunlara terörist diyemezsiniz. Türkiye'de biz Sinagog'a, Havra'ya giden bir Yahudiye asla terörist yakıştırması yapmadık. Siz bunu nasıl yaparsınız" dedim.

"İnsanların özgürce ibadetlerini yapmasını istiyoruz ama, orada insanlar öldürüldü, elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz" dediler ama bugün malesef böyle bir müdahalede bulundular.

Kardeşlerim, şunu bilmemiz lazım. Müslüman bir sokulduğu delikten bir daha sokulmamalı. Biz her türlü iletişimi herkesle yapalım ama hakkımıza da haklarımıza da sahip çıkalım.

Sonuna kadar hakkımıza ve haklarımıza sahip çıkacağız. Kim olursa olsun. Biz, zalim hükümdarlar karşısında susmayı zulüm addediyoruz. Buna asla katlanamayız.

Kaynak: haberinburada