ERDOĞAN'DAN MİCHAEL RUBİN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, müvekkili Erdoğan adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına dokuz sayfalık suç duyurusu dilekçesi verdi.
Dilekçede, Michael Rubin'in akıl ve mantık dışı suçlamaları ve hakaret içeren paylaşımlarının sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kin ve öfkenin yansıması değil Türkiye Cumhuriyeti'ne duyduğu husumetin de bir yansıması olduğu belirtildi.
Şüpheli Michael Rubin'in zaman zaman Türkçe paylaşımlarda bulunduğu ve Türkçe Twitter mesajlarının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) adına paylaşıldığı bildirilen dilekçede, Rubin'in bu şekilde FETÖ adına suç işlediği kaydedildi.
Dilekçede, Rubin hakkında sadece "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçu nedeniyle TCK'nın 299. maddesinden değil, TCK'nın 206/6 maddesi gereğince "Örgüt adına suç işlemek"ten de soruşturma açılması gerektiği bildirildi ve emsal mahiyetteki Yargıtay içtihatları gözetildiğinde, atılı suçun yasal unsurlarının gerçekleştiği belirtildi.
kaynak:milliyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar