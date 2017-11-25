Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muvazzaf astsubay adaylarının mezuniyet törenine katıldı. Erdoğan burada konuşma yapıyor.

"BUNLAR KATİL"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muvazzaf astsubay adaylarının mezuniyet törenine katıldı. Erdoğan burada konuşma yapıyor.

Terör örgütü DEAŞ'ın Mısır'da gerçekleştirdiği saldırıya değinen Erdoğan, "Bunlara nasıl Müslüman deriz, bunlar katil. Bütün bu bölgede yeni terör örgütü oluşumlarını engellemek için hamle yapmak zorundayız." dedi.

Kaynak: haberinburada