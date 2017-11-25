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ERDOĞAN'DAN MISIR'DAKİ DEAŞ SALDIRISINA TEPKİ: BUNLARA NASIL MÜSLÜMAN DERİZ, BUNLAR KATİL


Erdoğan'dan Mısır'daki DEAŞ Saldırısına Tepki: Bunlara Nasıl Müslüman Deriz, Bunlar Katil
Tarih : 25 Kasım 2017, 16:20
Puan Ver : Erdoğan'dan Mısır'daki Deaş Saldırısına Tepki: Bunlara Nasıl Müslüman Deriz, Bunlar Katil(5/10)1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muvazzaf astsubay adaylarının mezuniyet törenine katıldı. Erdoğan burada konuşma yapıyor.

"BUNLAR KATİL"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muvazzaf astsubay adaylarının mezuniyet törenine katıldı. Erdoğan burada konuşma yapıyor.

Terör örgütü DEAŞ'ın Mısır'da gerçekleştirdiği saldırıya değinen Erdoğan, "Bunlara nasıl Müslüman deriz, bunlar katil. Bütün bu bölgede yeni terör örgütü oluşumlarını engellemek için hamle yapmak zorundayız." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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