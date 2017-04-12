

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:



"20 AYDA 10 BİNİ AŞKIN TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"



16 Nisan terörün bu ülkede kilidinin kırıldığı bir gün olacaktır. Şu anda Tendürek'te, Gabar'da, Cudi'de inlerine girdik. 20 ayda 10 bini aşkın teröristi etkisiz hale getirdik. Durmak yok yola devam ettik. Dadaş söz konusu



vatan olduğunda gözünü kırpmadan öne atılır. Geçtiğimiz 14 yılda Erzurum'a 20 katrilyon liranın üzerinde hizmet verdik.



"20 ayda 10 bini aşkın teröristi etkisiz hale getirdik"



ERDOĞAN ERZURUM'A MÜJDELERİ ART ARDA VERDİ



Erzurum inşallah Doğu'nun incisi olacak. İnşallah! Buradan hemen bir müjde vereyim. Oltu, Pasinler ve Horosan ilçelerine bu yıl Karaçoban, Marman ve Tortum'a önümüzdeki yıl, İspir'e de bir sonraki yıl doğalgazı veriyoruz. Erzurum'a kış olimpiyatları yakışır değil mi? Şimdi ilk etabını yaptık olimpiyat olunca ufak düzenlemelerle ona da gireceğiz. Bu organizasyona aday olsak fena mı olur. 2026 için böyle bir hazırlık yapıyoruz. Buradan dünyaya bu olimpiyatlarla mesaj vereceğiz. Erzurum'dan yükselen bu sesi duyan arkadaşlarımız herhalde gerekli çalışmaları yaparlar. Bölgemizdeki tüm şehirlerimiz gibi Erzurum'un öncelikli sorumluluğunun istihdam olduğunu biliyoruz. Erzurum'a 20 milyar liralık yatırım yapılmasını ve 23 bin yeni istihdam çıkarılmasını planladık. Bunun için devlet altyapı kuracak. Özel sektörde gelecek burada yatırımı yapacak. Tabi bunun için istikrar ve güven gerekiyor. İşte 16 Nisan istikrar ve güvendir. Eğer istikrar ve güven olursa teşvik versenizde işe yaramaz. İnşallah 16 Nisan'da yeni yönetim sistemine geçerek ülkemizin önünde yeni bir dönem açacağız. Erzurum Türkiye'de bir numara olacak. Batı'ya da cevabını en güzel şekilde verecek mi? Erzurum'a 14 yılda neler yaptığımızı anlatmama gerek yok. Günlük hayatınızın içinde görüyorsunuz.







"KEMAL HEP YALAN SÖYLEDİĞİ İÇİN ARTIK BENİ YORMUYOR"



Erzurum'u da 2023 hedeflerine ulaştırmamız için çok çalışmamız lazım. İbrahim Hakkı Hazretlerinin, Alvarlı Efe Hazretlerinin torunlarına bu yakışır. Dün akşam yayını dinlediniz mi? Orada bütün detayları anlattım. Artık gizli kapaklı bir şey kalmadığını düşünüyorum. Ülkemizde bir ana muhalefet boşluğu olduğunu da herhalde izlediniz. Diyeceksiniz ki Kılıçdaroğlu var ya! Bir dadaş fıkrasıyla bunun cevabını vereyim: Dadaşa sormuşlar Kamil'i mi seversin Kemal'i mi? Dadaş hemen cevap vermiş: Kemal'i severim. Niye demişler? Dadaşın cevabı manidar: Kamil bir yalan söylir bir doğri. Kemal hep yalan söyir beni yormiyir demiş...Kılıçdaroğlu da hep yalan söylediği için artık kimseyi yormuyor. Ama bu durum ülkemiz de bir boşluk da ortaya çıkarıyor.



"KANSER HASTALARININ MASRAFINI DEVLET OLARAK ÜSTLENECEĞİZ"



Benim vatandaşım ilacını alamıyordu. Şimdi böyle bir dert var mı? Şimdi geçen Başbakanımız ve Bakanımız ile konuştuk. Kanser ilaçları ile ilgili bir sıkıntı vardı. Artık bu tür hastalarımızında masrafını devlet olarak üstleneceğiz.







kaynak:gazetevatan