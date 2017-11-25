Genelkurmay'dan Kediye İşkence Eden Askere İnceleme
Selin Ciğerci İle İlişkisi Ortaya Çıktıktan Sonra Takımdan Ayrılan Gökhan Çıra: Pişman Değilim
Dijital Oyun Cryptokitties İçin Bir Haftada 1,3 Milyon Dolar Harcandı
Türk Futbolunda Tarihi Protesto: 90 Takım Maça Çıkmayacak
Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
Gs Başkanı Dursun Özbek: Fatih Terim'le Görüşmedik
Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
İstanbul'da 5 Bin Polisin Katıldığı Helikopter Destekli Huzur Operasyonu Düzenlendi
Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Ahmet Çakar: Ergün Penbe, Galatasaray'da Fatih Terim'in Yardımcısı Olacak
Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Seçim İttifakı Düzenlemesi Gündemimizde Yok
İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
Yahudilere Hakaret Eden Ümit Özat: Yanlış Anlaşıldım
İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
Şırnak'ta Kuyuya Düşen 3 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı
İstanbul Banliyö Hattında Günde 1,5 Milyon Yolcu Taşınacak
Toys R Us, 26 Mağazasını Kapatıyor

Erdoğan'dan Mustafa Denizli'yi duygulandıran öneri

ERDOĞAN'DAN MUSTAFA DENİZLİ'Yİ DUYGULANDIRAN ÖNERİ

Tecrübeli spor adamı Mustafa Denizli, adının yeni yapılacak Alsancak Stadına verilme önerisi sonrası duygulandığını açıkladı.

Tarih : 25 Kasım 2017, 20:00
Puan Ver : Erdoğan'dan Mustafa Denizli'yi Duygulandıran Öneri(10/10)6

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni yapılacak Alsancak Stadı'na Mustafa Denizli'nin adının verilmesini istemesi, tecrübeli spor adamını duygulandırdı. Habertürk TV'de yayınlanan Veyis Ateş'in sunduğu 'Akılda Kalan' programında konuşan Mustafa Denizli, yaşanan gelişme ile ilgili düşüncelerini açıkladı.

Mustafa Denizli, "Alsancak Mustafa Denizli Stadı önerisini Cumhurbaşkanı'ndan duyunca ne hissetiniz?" sorusunu şu şekilde cevaplandırdı:

"DUYGULANDIM, GURURLANDIM"

"Bu öneriyi Rıdvan Dilmen yaptı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaklaşımı çok sıcak oldu. Bu durumda ne hissedersiniz ki? Duygulandım, gururlandım. Böyle bir şeyin düşünülmesi dahi son derece insanı gururlandıran bir şey. Sadece benim İzmirli veya Altaylı olmamdan kaynaklanan bir şey değil."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Erdoğan  Dan  Mustafa  Denizli  Yi  Duygulandıran  Öneri    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER