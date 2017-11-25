Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni yapılacak Alsancak Stadı'na Mustafa Denizli'nin adının verilmesini istemesi, tecrübeli spor adamını duygulandırdı. Habertürk TV'de yayınlanan Veyis Ateş'in sunduğu 'Akılda Kalan' programında konuşan Mustafa Denizli, yaşanan gelişme ile ilgili düşüncelerini açıkladı.

Mustafa Denizli, "Alsancak Mustafa Denizli Stadı önerisini Cumhurbaşkanı'ndan duyunca ne hissetiniz?" sorusunu şu şekilde cevaplandırdı:

"DUYGULANDIM, GURURLANDIM"

"Bu öneriyi Rıdvan Dilmen yaptı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaklaşımı çok sıcak oldu. Bu durumda ne hissedersiniz ki? Duygulandım, gururlandım. Böyle bir şeyin düşünülmesi dahi son derece insanı gururlandıran bir şey. Sadece benim İzmirli veya Altaylı olmamdan kaynaklanan bir şey değil."

Kaynak: haberinburada