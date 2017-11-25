ERDOĞAN'DAN MUSTAFA DENİZLİ'Yİ DUYGULANDIRAN ÖNERİ
Tecrübeli spor adamı Mustafa Denizli, adının yeni yapılacak Alsancak Stadına verilme önerisi sonrası duygulandığını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni yapılacak Alsancak Stadı'na Mustafa Denizli'nin adının verilmesini istemesi, tecrübeli spor adamını duygulandırdı. Habertürk TV'de yayınlanan Veyis Ateş'in sunduğu 'Akılda Kalan' programında konuşan Mustafa Denizli, yaşanan gelişme ile ilgili düşüncelerini açıkladı.
Mustafa Denizli, "Alsancak Mustafa Denizli Stadı önerisini Cumhurbaşkanı'ndan duyunca ne hissetiniz?" sorusunu şu şekilde cevaplandırdı:
"DUYGULANDIM, GURURLANDIM"
"Bu öneriyi Rıdvan Dilmen yaptı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaklaşımı çok sıcak oldu. Bu durumda ne hissedersiniz ki? Duygulandım, gururlandım. Böyle bir şeyin düşünülmesi dahi son derece insanı gururlandıran bir şey. Sadece benim İzmirli veya Altaylı olmamdan kaynaklanan bir şey değil."
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Genelkurmay'dan Kediye İşkence Eden Askere İnceleme
- Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
- Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
- Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
- Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
- Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
- İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
- Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
- Şehir Doldu, Yer Altına Katlı Mezarlıklar İnşa Ediyorlar
Bu Haberle İlgili Yorumlar